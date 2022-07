Fiec apoia Coalização Pelo Impacto, que chega a Fortaleza

Fundadora e presidente da Somos Um, entidade cearense que se dedica a incentivar projetos que gerem impacto social e a favor da natureza, a empresária Ticiana Rolim disse ontem, ao receber o apoio da Fiec ao movimento Coalização pelo Impacto, voltado aos negócios sustentáveis e à inclusão social:



“O capitalismo produziu riqueza, mas não conseguiu distribui-la, e nós vamos precisar rever isso com coragem, com muito estudo e com a experiência da Coalização”.

Ticiana Rolim reuniu-se com o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, que, como presidente da Associação Nordeste Forte, que reúne as federações da indústria dos nove estados nordestinos, acenou com a possibilidade de essas entidades também apoiarem a Coalização pelo Impacto.

“Em qualquer trabalho que vocês empreenderem, podem contar conosco. Podem contar pessoalmente comigo, porque eu acredito que a nós só iremos para a frente, se fizermos o que está sendo feito. Parabenizo esse projeto (da Coalização pelo Impacto) e podem incluir, a partir de hoje, a Fiec como parceiro”, disse Ricardo Cavalcante.

A Coalização pelo Impacto – apoiada, entre outros, pela Cosan, Fundação Feac, Fundação Grupo Boticário, Instituto Sabin e Raia Drogasil – pretende apoiar até 600 negócios em Fortaleza, uma das seis cidades escolhidas para a sua atuação – as outras são Brasília, Porto Alegre, Belém, Campinas e Paranaguá.

O vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, que esteve presente à reunião de Ticiana Rolim com o presidente da Fiec, disse que “os negócios de impacto vêm crescendo no Brasil e no mundo, sendo importante fortalecer esse ecossistema, reunindo os setores privado e público e mais o terceiro setor”, o que dará mais velocidade às iniciativas voltadas à redução das desigualdades sociais, econômicas e espaciais.