Farmácias Pague Menos ganharão painéis de LED da Urbmídia

Tornaram-se parceiros a rede de farmácias Pague Menos, com sede em Fortaleza, e o Grupo Urbmídia- maior empresa nordestina de mídia DOOH (Digital Out of Home).

Por meio da parceria, a Urbmídia instalará painéis de LED em lojas da Pague Menos na capital cearense.

A expectativa é de que, com a entrega dos primeiros equipamentos, ocorra sua expansão para outras cidades em que a varejista farmacêutica opera.

"A Pague Menos é a segunda maior rede de farmácias do país, com mais de 1.600 lojas, e como a grande companhia cearense que é sabe da importância de espaços qualificados de comunicação e visibilidade, que serão potencializados com essa parceria", como disse Gabriel Joca, CEO da UrbMidia.

O contrato foi celebrado na sede da Farmácia Pague Menos pelo sócio e CEO da empresa, Mário Queirós.

‘’Estamos ampliando a parceria com a UrbMidia, que começou em 2018, no lançamento da nossa loja 1000, e foi expandida para a loja Conceito, em Fortaleza. Agora essa parceria para a instalação de painéis de LED será ampliada para outras lojas, estrategicamente localizadas nas melhores esquinas da cidade, o que permite explorarmos o poder de mídia da Urb e impactar milhares de clientes. É uma parceria importante para a Pague Menos”, disse Mário Queiros.

“Em igual medida, esperamos poder seguir contribuindo para deixar a paisagem urbana das cidades ainda mais moderna, digital, harmônica e informativa’’, afirmou, por sua vez, Gabriel Joca, CEO da Urbmídia.