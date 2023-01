Evangelho de hoje, 4ª feira, 18/01/23 (Mc 3, 1-6)

Naquele tempo: Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: 'Levanta-te e fica aqui no meio!' E perguntou-lhes: 'É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?' Mas eles nada disseram. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração; e disse ao homem: 'Estende a mão.' Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram, contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo.

Reflexão – A cura e a libertação do ser humano são primordiais no Plano do Pai.

Neste Evangelho encontramos um Jesus desafiador, que não se dobrava diante dos acordos nem dos juízos dos homens. Ele sabia que a cura e a libertação do ser humano são primordiais no Plano que o Pai traçou para que este tenha uma vida digna. Hoje também Jesus desafia o mundo a fim de nos curar. A mão seca daquele homem é, hoje, a nossa cegueira espiritual, é a nossa falta de caridade com o próximo, é a nossa impotência diante do pecado, é a nossa indiferença, egoísmo, tudo o que nos faz ser defeituosos (as), que mancha a nossa alma e consequentemente distorce as nossas boas ações. “Estende a mão”, disse Jesus àquele homem. É também o que Ele nos diz hoje: apresenta o teu defeito, revela a tua dificuldade, abre a tua boca, confessa o teu pecado e eu te curarei e te libertarei. Mas, para isso, nós precisamos reconhecer que temos defeitos e que precisamos de cura e libertação. Às vezes, nos refugiamos sob uma capa e não reconhecemos as nossas deficiências, por isso, não conseguimos cura e, continuamos tal qual o homem da mão seca, perdidos no meio da multidão e preocupados com o que poderão dizer se souberem das nossas limitações. Jesus quer nos colocar no centro como seus colaboradores, curados e apascentados pelo Seu Amor. – Apresente-se a Jesus, hoje, ponha-se no centro da sala e admita as suas dificuldades e as suas limitações. Ele quer curá-lo (a)

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO