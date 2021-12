Faec: Nova gestão elabora Plano Estratégico para a mudança

Um Grupo de Trabalho liderado pelo ex-secretário de Agricultura Irrigada, Carlos Matos, trabalha há uma semana na elaboração de um Plano Estratégico que, a partir do próximo mês de janeiro, dará o rumo e as diretrizes da nova gestão da Faec – a Federação da Agricultura do Estado do Ceará, cujo presidente recém-eleito é o agropecuarista Amílcar Silveira, presidente do Sindicato Rural de Quixadá.

A intenção de Carlos Matos e de seu time de consultores é de atender aos objetivos do que o novo presidente da entidade chama de “nova Faec”, os quais, em resumo, são os seguintes:

Levar assistência técnica de qualidade e não de quantidade aos pequenos produtores rurais, para o que a Faec já dispõe de um quadro de agrônomos de primeira linha; com novo enfoque, isso seguirá sendo feito por meio da seção local do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar);

Atrair para a Faec as grandes empresas e os grandes empresários da agropecuária cearense, os quais – além de gerar milhares de empregos – utilizam a melhor tecnologia para a produção. É essa tecnologia que a nova administração da Faec deseja partilhar, também, com os médios e pequenos produtores;

Aproximar a Faec das outras entidades empresariais, a começar pela Federação das Indústrias (Fiec), boa parte de cujos sindicatos tem direta ligação com a agropecuária – Amílcar Silveira e Carlos Matos citam, por exemplo, o Sindicato da Indústria de Lacticínios e o Sindicato da Indústria de Alimentos;

Interagir com o Governo do Estado, que, no âmbito da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), tem a muito atuante Secretaria Executiva do Agronegócio, liderada pelo agrônomo Sílvio Carlos Ribeiro, e reforçar os vínculos com a Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) para acelerar e tornar mais eficiente a atenção aos pequenos produtores;

Reoxigenar, literalmente, a Faec, que precisa adequar-se à Agricultura 4.0 e às suas novas tecnologias de produção e novas práticas de comercialização para enfrentar e vencer os desafios do associativismo. Para isso, o Plano Estratégico em elaboração concederá atenção especial à criação de cooperativas de produtores.

Esta coluna pode adiantar que o presidente-eleito da Federação da Agricultura do Ceará está, pessoalmente, dedicado ao trabalho de atração de uma das grandes cooperativas agropecuárias do Sul do País, cujos diretores, pensando de modo semelhante ao da nova administração da Faec, veem o Ceará, sua agricultura e sua pecuária como área interessante para a sua atuação.

Aqui, uma observação: uma das grandes virtudes do cooperativismo é a supressão dos parasitas, ou seja, a eliminação dos intermediários que, intrometendo-se entre o produtor e o consumidor, sugam o lucro de quem produz e impõe preços mais altos para quem consome.

Na última sexta-feira, Amílcar Silveira reuniu-se com o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Maia Júnior, a quem expôs suas ideias e planos, incluindo as diretrizes do Planejamento Estratégico em elaboração pela equipe de Carlos Matos.

Silveira ouviu de Maia Júnior a boa informação de que a Secretaria Executivo do Aronegócio, vinculada à sua Sedet, está de portas abertas para colaborar, no que for preciso, com a nova administração da Faec.

CAI O PONTA MAR! EM SEU LUGAR, UM CONDOMÍNIO DE LUXO

Atenção! O Hotel Ponta Mar, localizado na Avenida Beira, em Fortaleza, será fechado no dia 31 de janeiro de 2022.

Esta coluna informa que ele foi vendido a um grupo empresarial que, como primeira providência, decidiu demolir o prédio (ainda não se sabe se por implosão).

Na mesma área, será construído um condomínio privado que terá 40 andares, cada um dos quais com um apartamento de 700 metros quadrados.

O Ponta Mar é do mesmo grupo hoteleiro dono do Praiano Hotel e do Hotel Seara.

Quem construiu a engenharia financeira do negócio – que envolveu mais de R$ 100 milhões – foi o empresário João Ary.

MATANDO A GALINHA DOS OVOS DE OURO

Reclamam os turistas: o preço de tudo, nas praias do Litoral Norte do Ceará (do Cumbuco até Jericoacoara) explodiu neste fim de ano.

A começar pela diária dos hotéis, que, em Jeri, ultrapassa os R$ 1 mil.

Outra coisa de que reclamam os turistas em Jericoacoara é da cobrança de uma taxa diária de R$ 80 feita pela Prefeitura Municipal, que começa a matar a galinha dos ovos de ouro do turismo local.

Jeri parece ser uma praia de outro país, que não o Brasil.

O URÂNIO, A CIÊNCIA E O LEITOR

João Igor Viana Câmara, leitor fiel desta coluna, transmite mensagem com uma sugestão aos reitores da UFC, Uece e Unifor:

“Criem, com a urgência que o mercado requer, cursos de graduação em engenhara espacial e engenharia nucelar. Os jovens cearenses têm de viajar à paulista São José dos Campos para buscar uma vaga no Instituto de Tecnologia Aeroespacial (ITA). “Poderíamos abrir um núcleo do ITA aqui, por que não?”.

João Igor chama a atenção para o fato de que a Indústria Nuclear Brasileira (INB), que explorará a mina de urânio fosfatado de Itataia, tem de instalar uma planta industrial em Santa Quitéria, “agregando valor lá no sertão cearense”.

Ele indaga: “Por que não construir o Ceará uma planta de combustíveis nucleares com capacidade de exportação (de preferência o ciclo de enriquecimento de urânio que é a parte mais sensível)? Nosso estado ganharia uma importante fonte de divisas que se refletiria na sua arrecadação, bem como o aporte de pessoal qualificado.”

Concluindo, João Igor Viana Câmara questiona: “Devemos considerar também a criação, aqui, de um Instituto Aeroespacial e outro de Microeletrônica e Nanotecnologia.”

BRATT CELEBRA SEU SUCESSO

Celebrando mais um ano de atividades, a Bratt Consultoria, fundada em 1982 pelo administrador Kleber Leite, assinala um marco: ultrapassou o número de 1 mil empresas por ela organizadas, algumas nos EUA e Portugal.

“Nossa especialidade sempre foi organizar e desenvolver a gestão empresarial”, diz Kleber Leite, exibindo uma ponta de orgulho. No Brasil, a Bratt organiza empresas em 15 estados. No Ceará, essas empresas localizam-se em 29 municípios.

Entre as empresas que integram seu portfólio, incluem-se a Itaueira Agropecuária, Hapvida, Corpvs, Marquise, Supermercado São Luiz, Boghos Boyadjan, Colégio Lourenço Filho, Grupo Etevaldo Nogueira, Servnac e VSM comunicação.