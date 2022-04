Faec e Enel Ceará acertam as contas e ajustam as pontas

Para acertar as contas e ajustar as pontas, reuniram-se ontem na sede da Federação da Agricultura do Ceará (Faec) o presidente da entidade, Amílcar Silveira, e representantes da Enel Distribuição Ceará, empresa que distribui energia na geografia cearense em forma de monopólio.

Designado pela presidente da Enel, Márcia Sandra, para buscar uma solução para os problemas surgidos com pequenos e grandes produtores rurais, principalmente pecuaristas, o time da Enel – integrado por Osvaldo Ferrer, Carlos Falconiere, Ana Carolina e Risonaldo Paes – acertou algumas providências, a primeira das quais foi a criação de um de WatsApp por meio do qual serão encaminhadas todas as demandas dos produtores e todas as providências adotadas pela empresa.

“Como há uma emergência que já dura dois anos no nosso setor, a Enel promete priorizar o atendimento de nossas demandas”, informou Amílcar Silveira, acrescentando outra novidade:

“Acertamos, também, a realização – a cada 15 dias, sempre em locais diferentes – de encontros regionais com representantes da Enel. Esses encontros serão articulados pelos sindicados rurais e terão o exclusivo objetivo de resolver os problemas de energia elétrica dos produtores, sejam divergências nas contas de luz, cobranças indevidas, que são, hoje, os temas mais urgentes. A Faec e a Enel têm interesse de que tudo se resolva a contento e no curto prazo”, explicou Silveira.

Ele também revelou que a Faec e a Enel estão, de modo conjunto, examinando as contas de luz “de mais de 14 mil produtores rurais, que chegaram com cobrança indevida”.

Para os casos mais graves, adiantou Amílcar Silveira, a Faec mobilizará, se for necessário, seu setor jurídico, mas “talvez isto não seja necessário, porque a direção da Enel se mostra disposta a colaborar para que as questões sejam mesmo solucionadas”. Ele destacou “a boa vontade da presidente da Enel, Márcia Sandra, que agora tem respondido com presteza as nossas solicitações”.