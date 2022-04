Evangelho de hoje 13/04 (Mt 26,14-25)

Naquele tempo: Um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: 'O que me dareis se vos entregar Jesus?' Combinaram, então, trinta moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos Ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: 'Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?' Jesus respondeu: 'Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: 'O Mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos'.' Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: 'Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair.' Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: 'Senhor, será que sou eu?' Jesus respondeu: 'Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem! Seria melhor que nunca tivesse nascido!' Então Judas, o traidor, perguntou: 'Mestre, serei eu?' Jesus lhe respondeu: 'Tu o dizes.'



Reflexão – Jesus deseja celebrar a Sua Páscoa dentro do nosso coração

Mais uma vez o Evangelho nos revela como foi a traição do discípulo que entregou Jesus à morte. No contexto, nós observamos que, enquanto os outros discípulos combinavam com Jesus o lugar onde iriam comer a Páscoa, Judas acertava com os sumos sacerdotes o preço da traição, apenas 30 moedas! Cada qual tinha o seu objetivo e interesse, no entanto, não foi apenas por dinheiro que Judas resolveu entregar Jesus, mas dentro do seu coração o diabo já havia plantado a semente da traição e ele se deixou corromper, passando do pensamento à ação. Jesus estava consciente de tudo, sabia que iria ser traído e quem o iria trair, no entanto, com serenidade demonstrava os Seus sentimentos e prosseguia nos preparativos da Páscoa que marcaria o tempo da Sua entrega, por amor. Na última Ceia Jesus ofereceu Seu Corpo e Seu Sangue na presença de todos eles. Hoje, Jesus também nos propõe: “Vou celebrar a Páscoa na tua casa”. Ele deseja celebrar a Sua Páscoa dentro do nosso coração e tem conhecimento de que somos aqueles (as) que, costumeiramente, O traímos, mesmo assim nos faz o convite. Ele sabe que O traímos por qualquer coisa e em qualquer ocasião, quando atraiçoamos as pessoas a quem invejamos e as caluniamos; quando pomos em prática os maus pensamentos e desejos do nosso coração ou quando desprezamos os nossos irmãos e irmãs mais necessitados (as). Por pouco mais ou nada, por ambição ou por interesse, traímos a Jesus quando atraiçoamos e negamos os nossos irmãos. Em algum aspecto, nós também podemos ser chamados de Judas, no entanto, não somos preteridos por Jesus, mas, atraídos por Ele para o Banquete da Ressurreição! Que nestes dias possamos corresponder ao convite de Jesus deixando que Ele entre no nosso coração e arranque toda semente plantada pelo inimigo e nos reconcilie com o Pai, para juntos cantarmos o hino da vitória de Jesus sobre a Morte! – Você reconhece que também é um traidor? – Quais são os sentimentos que há dentro de si e o impedem de ser um homem ou uma mulher livre? – Qual será o preço da sua traição: prazer, sucesso, vingança, ressentimento, soberba? – Faça uma reflexão e, urgentemente, deixe-se purificar pelo Espírito Santo!

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO