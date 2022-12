Expectativa em torno do nome do futuro secretário de C&T

Está excitada e ansiosa a comunidade cearense de Ciência & Tecnologia diante do iminente anúncio – a ser feito hoje ou amanhã pelo governador eleito Elmano Freitas – do nome do futuro secretário de C&T do governo estadual.

Neste momento, vários nomes aparecem citados numa lista de candidatos.

Um deles é o do professor Mauro Oliveira, que foi reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE) e um dos criadores do Iracema Digital, um grupo social que, com mais de 100 participantes, debate sobre os temas ligados à Tecnologia da Informação e Comunicação.

Esta coluna ouviu o reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), professor Cândido Albuquerque, na opinião de quem “a Ciência e a Tecnologia terão extrema importância no futuro próximo da economia cearense”.

O reitor da UFC também está muito atento à escolha do futuro secretário de C&T do governo Elmano Freitas, torcendo para que o escolhido seja alguém do setor, reconhecidamente ligado às novas tecnologias e à inovação.

O Ceará já avançou muito no setor, principalmente na área da conectividade: o estado está enlaçado pelo Cinturão Digital, uma rede de fibra ótica que cobre toda a geografia cearense, algo que nenhum outro estado dispõe.

Mais: está no Ceará, precisamente no município de Pereiro, no Leste do estado, a maior empresa de telecom do Nordeste, a Brisanet, do empresário José Roberto Nogueira, que usa a última tecnologia para fornecer banda larga de alta velocidade aos seus clientes das dezenas de cidades, incluindo capitais, da região nordestina.

Para além disso, a academia cearense está desafiada a produzir tecnologia e mão de obra qualificada para os projetos de geração de energia eólica dentro do mar e, também, para a nerhia solar fotovoltaica, o que, aliás, já vem sendo feito pelo Senai-Ceará, do Sistema Fiec, em parceria com a UFC, que também está engajada no projeto do Hub do Hidrogênio Verde do Pecém.

Mas o Ceará ainda não tem, e o débito vai para a conta do governo, um banco de dados que indique quais são os ativos públicos e privados que a área de TIC dispõe aqui, e sua criação é outro desafio que terá o futuro secretário de C&T.

Especialistas em C&T sugerem que o governador Elmano Freitas, tão logo tome posse, determine ao seu secretário de Ciência e Tecnologia providências para que se levante o que o Ceará tem e pretende ter nessa área.