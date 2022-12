Novos secretários da Sefaz e da Seplag surpreendem empresariado

Ontem, no fim da tarde, o governador eleito Elmano Freitas anunciou nomes de futuros integrantes do seu secretariado.

Foram anunciados o economista Fabrízio Gomes para a Secretaria da Fazenda (Sefaz) e a mestre em Administração Sandra Machado para a Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag).

Fabrízio Gomes é o atual secretário do Tesouro Estadual; Sandra Machado é secretária Executiva de Planejamento e Gestão Interna da Secretaria da Fazenda.

Embora sejam ambos integrantes dos quadros técnicos da Sefaz, eram, até ontem, desconhecidos do público, principalmente do empresariado.

Eu conversei com algumas fontes empresariais da indústria e da agropecuária e elas se revelaram surpresas com os dois nomes, mas uma dessas fontes comentou que “exatamente porque são desconhecidos, estarão desafiados a realizar um bom trabalho”.

Na opinião das mesmas fontes, o grande desafio dos dois novos secretários cuja atuação diz respeito diretamente à iniciativa privada, será o de manter no trilho o trem do controle fiscal, ou seja, fazer com que o governo continui com as contas públicas em dia, gastando somente o que é arrecadado, prática salutar que vem desde 1987.

Falta, agora, ser conhecido o nome do futuro secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), posição hoje ocupada pelo engenheiro Maia Júnior. O nome mais cotado é o do deputado estadual Salmito Filho.

Hoje ou amanhã, o governador eleito Elmano Freitas divulgará os demais futuros secretários.