Exclusivo: Betânia e Embaré fundem-se com capital de R$ 1,7 bi

Exclusivo! Foi fechado ontem, às 23h30, o acordo de acionistas da Betânia Lácteos com a família Antunes, controladora da Embaré, empresa de lacticínios de Minas Gerais, incluída entre as maiores do país.

As duas empresas decidiram fundir-se numa só organização, cujo capital será de R$ 1,7 bilhão e cujo fauramento, em 2022, está estimado em R$ 3,5 bilhões.

Os detalhes do acordo serão divulgados na manhã desta terça-feira, 26, por meio de Comunicado ao Mercado.

Esta coluna apurou, porém, que o Bruno Girão, sócio majoritário da Betânia Lácteos, será, por cinco anos, o CEO (presidente executivo) da nova empresa, devendo sua gestão cumprir metas a serem estabelecidas pelo Conselho de Administração da empresa, que terá, também, como sócio o fundo norte-americano de investimentos Arlon, que já é parceiro da Betânia.