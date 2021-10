Preço dos combustíveis: uma caixa preta

Neste ano, a Petrobras já elevou mais de 10 vezes o preço da gasolina e do óleo diesel. Em janeiro, o preço médio do combustível era de R$ 4,62; hoje, beira os R$ 7 (em alguns estados, já passou de R$ 7).

Pelo andar da carruagem, a estatal continuará fazendo isso até o fim deste 2021. Por quê? Por vários motivos, o primeiro dos quais está ligado ao dólar (o Brasil importa gasolina e diesel, commodities precificadas em dólar).

Ora, se o Brasil éautossuficiente na produção de petróleo, por que o preço da gasolina e do diesel é tão caro aqui?

Por alguns motivos, a começar pela falta de refinarias. O Brasil importa 22% do diesel e 16% da gasolina que consome.

A Petrobras extrai, principalmente da camada pré-sal, 2,9 milhões de barris diários de petróleo, dos quais 1,3 milhão de barris destinam-se à exportação, e a explicação é a seguinte: a maioria das refinarias brasileiras não refina o óleo extraído pela Petrobras, que é um produto mais denso; elas refinam o petróleo importado, que é mais leve. Ou seja, o Brasil é obrigado a trazer do estrangeiro gasolina e óleo diesel.

Como praticamente são da Petrobras quase todas as refinarias do país, o consumidor brasileiro é obrigado a submeter-se ao monopólio estatal.

Mas por que as grandes empresas que refinam petróleo no mundo não constroem refinarias no Brasil?

Fácil resposta: porque elas só o farão se tiverem a certeza de que, aqui, haverá liberdade para a fixação de preços dos seus produtos.

Essa liberdade, pelo menos no atual momento, é duvidosa, pois o governo pressiona a Petrobras no sentido de ou reduzir os preços ou deixar de aumentá-los, algo que quem faz é o mercado pela lei da oferta e da procura.

Tem mais: no Brasil, os impostos incidentes sobre os preços dos combustíveis, são altíssimos. Aliás, são mesmo um dos segredos dessa caixa preta.