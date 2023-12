Evangelho de hopje, terça-feira, dia 05/12/2023 (Lc 10, 21-24)

Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: 'Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai; e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar.' Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: 'Felizes os olhos que veem o que vós vedes! Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estais vendo, e não puderam ver; quiseram ouvir o que estais ouvindo, e não puderam ouvir.'

Reflexão – Jesus nos envia a testemunhar com a simplicidade da nossa vida.

Jesus exultou no Espírito Santo, quando viu que os Seus discípulos retornaram da missão alegres e felizes por ter cumprido com o encargo de anunciar o reino de Deus. A Sua alegria se deu, porque os Seus discípulos haviam visto prodígios e entendido que tudo acontecera por causa da sua entrega e pelas coisas simples que haviam vivenciado. Jesus, então, já antecipava para eles que os seus nomes estavam escritos nos céus. Assim também Jesus exulta quando nos envia a testemunhar com a simplicidade da nossa vida que o reino de Deus acontece nos corações, mais simples e descomplicados, que não precisamos raciocinar muito nem tampouco sermos exímios conhecedores das doutrinas. Não que seja ruim estudar e aprofundar-se nos mistérios de Deus, mas o mal é quando nos arvoramos de que, por ter muito conhecimento intelectual deixamos de ver o que é essencial e invisível aos nossos olhos humanos. A ação do Espírito Santo em nós faz com que tenhamos uma compreensão das coisas do alto numa perspectiva espiritual que é completamente diversa daquela que entendemos com a nossa humanidade. Por isso, ele também nos diz hoje: 'Felizes os olhos que veem o que vós vedes! Diante disso, podemos refletir: - O que os seus olhos veem é o mesmo o que Jesus quer mostrar? - Como você está testemunhando no mundo a compreensão espiritual das coisas do alto? – Você acha que a nossa vida humana está desassociada da vida espiritual? - Quando tenta falar de Deus com alguém, você procura palavras bonitas ou fala daquilo que está no seu coração? – Você conhece a Deus como um Pai ou como um Ser inacessível?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO