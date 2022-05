Evangelho de hoje, terça-feira, 10/05 (Jo 10,22-30)

Celebrava-se, em Jerusalém, a festa da Dedicação do Templo. Era inverno. Jesus passeava pelo Templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: 'Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente.' Jesus respondeu: 'Já vo-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim; vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um.'



Reflexão - Ninguém poderá nos arrebatar da mão do Pai!

Jesus está sempre perto, acompanha os nossos passos e passeia pelo templo do nosso coração, no entanto, nós como os judeus daquele tempo também cultivamos dúvidas! Eles cobravam de Jesus um sinal claro de que Ele fosse o Messias, contudo, Ele já manifestara de todas as maneiras que era o enviado de Deus realizando prodígios, milagres e curas. No entanto, eles não acreditavam porque não eram ovelhas do seu redil e, consequentemente, não escutavam a Sua Voz. Tinham os ouvidos e o coração fechados para percebê-La. Nós, também, às vezes, pedimos sinais a Jesus e não entendemos que Ele próprio é o maior sinal do Pai. Não acreditamos nas obras que Ele realiza na nossa vida e nos é difícil também escutar a Sua voz. Por quê? Será que não somos Suas ovelhas? “As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, elas me seguem”! A voz do Senhor no nosso coração é a voz do Amor, é a voz do Espírito Santo. Há, permanentemente, dentro de nós, um ressoar da voz do Amor, e, por mais que nos afastemos desta verdade e demos ouvidos a outras vozes, Ele continuará nos falando de Amor. Escutar a voz, significa identificar-se, ter intimidade, acreditar, ter os mesmos anseios. Aquele que não procura escutar a voz do Senhor nunca poderá entendê-Lo e ficará sempre na dúvida. Ainda hoje, encontramos as pessoas descrentes, desconfiadas, que não se rendem nem seguem a Jesus e ficam correndo de uma religião para outra em busca de respostas para os acontecimentos da sua vida, pois buscam um Deus que se adapte às suas carências e não conseguem ter um só pastor. Chegou o tempo em que precisamos nos firmar sob a direção do Pastor das ovelhas a quem o Pai as entregou. Necessitamos, urgentemente, escutar a voz do Pastor por meio da Palavra e na oração, quando Ele nos fala na intimidade do coração. Assim fazendo, nós, também, poderemos ficar seguros de que ninguém poderá nos arrebatar da mão do Pai, pois temos um Pastor que nos garante proteção. Não temamos, portanto, o Senhor é o nosso pastor! – Você se considera ovelha do redil de Jesus? – Você tem escutado a Sua voz no seu coração e a tem entendido? – O que Ele lhe tem sugerido nesses tempos atuais? – A sua confiança no plano do Pai para a sua vida tem aumentado? – De quem você tem seguido os conselhos, de Deus ou dos homens?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO