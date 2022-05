Evangelho de hoje, terça-feira, 03/05 (Jo 14, 6-14)

Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: "Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecêsseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes". Disse Filipe: "Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta!" Jesus respondeu: "Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: `Mostra-nos o Pai'? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei".

Reflexão - A Unidade do Amor

Jesus veio ao mundo revelar a Face do Pai no meio dos homens. Com palavras bem simples e claras Ele nos revela: “Quem me viu, viu o Pai.” “Eu estou no Pai e o Pai está em mim!” “É o Pai que, permanecendo em mim, realiza as Suas obras.” Apesar de sempre enfatizar que falava em Nome do Pai e só fazia aquilo que o Pai lhe mandava fazer, os discípulos ainda se confundiam e pediam que Jesus lhes mostrasse o Pai. Hoje, também, milhões de pessoas no mundo ainda estão confusas e não acreditam que Jesus é o Filho de Deus e enviado do Pai. Ainda não compreenderam que Ele veio a terra também para nos dar conhecimento da pessoa de Deus Pai e nos fazer perceber as Suas obras na nossa vida. Entretanto, todos nós que cremos em Jesus Cristo e que já tivemos uma experiência com Ele, podemos afirmar com segurança que já conhecemos o Pai, pois Ele tem realizado grandes obras no nosso coração por meio de Jesus e pela força do Espírito Santo. Nós sabemos que Jesus está na nossa vida e que o poder do Seu Espírito age em nós, não obstante a nossa natureza corrompida e, às vezes, da nossa incredulidade. Não podemos separar o Pai do Filho. O amor entre Eles gera o Espírito Santo, por isso, Eles formam a Unidade do Amor. Esse amor mora em nós e é Ele quem nos faz desempenhar as obras que Jesus realizou no mundo e coisas ainda maiores que elas, pois foi assim que Ele nos prometeu. A Sua Palavra nos garante que tudo o que pedirmos ao Pai em Seu Nome nós o receberemos, porque esta é a Sua vontade. A Santíssima Trindade mora no nosso coração e nos dá poder para superar os nossos desafios na busca do caminho, da verdade e da vida. Somos seus instrumentos aqui na terra para dar sinal ao mundo de que Jesus Cristo é o Único Caminho, Verdade e Vida! – Você pode afirmar que conhece o Pai? – Você sente a presença de Deus no seu coração? – Você tem espalhado o Seu Amor no mundo? – Como?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO