S. Gonçalo ganhará indústria espanhola de R$ 35 milhões

Sílvio Carlos Ribeiro, secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento do Governo do Ceará, retornou ontem, domingo, a Fortaleza.

E trouxe na bagagem a confirmação de informação aqui divulgada, segundo a qual o Grupo Jealsa, o maior do setor industrial de conversas de pescado da Espanha, o segundo da Europa e o quarto do mundo, instalará uma fábrica de farinha de peixe em São Gonçalo do Amarante.

A fábrica será erguida ao lado da unidade de beneficiamento de atum e sardinha da Robinson Crusoé, que é uma empresa do Grupo Jealsa, com cujos diretores e executivos o secretário Sílvio Carlos Ribeiro reuniu-se no sábado passado, 30 de abril.O executivo do governo cearense disse nesta segunda-feira, 2, à coluna que o investimento dos espanhóis em sua nova fábrica cearense será de R$ 35 milhões.

IEL QUALIFICA INSTALADORES DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

Festa no Sindicato da Indústria de Energia do Ceará Sindienergia, no Sebrae e no IEL, organismo da Fiec! Promovido por eles, foi concluído sábado passado, 30 de abril, o primeiro curso do Programa de Qualificação de Fornecedores do setor de energia elétrica.

Executado pelo IEL-Ceará, o curso qualificou 18 profissionais do setor de energia, todos eles funcionários de empresas associadas ao Sindienergia, entre as quais a Vessel Tecnologia, a AMP Soluções em Energia, a MF Energy e a H3 Solar.

Eles foram qualificados no serviço de instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica.

As aulas teóricas e práticas do curso foram ministradas no Senai da Barra do Ceará, em Fortaleza. A segunda turma, cujas aulas terão início neste mês de maio, já está sendo formada.