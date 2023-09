Evangelho de hoje, sexta-feira, dia 1º/09/23 (Mt 25, 1-13)

Este conteúdo é apoiado por:

Naquele tempo, disse Jesus, a seus discípulos, esta parábola: 'O Reino dos Céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram imprevidentes, e as outras cinco eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: `O noivo está chegando. Ide ao seu encontro!' Então as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: `Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando.' As previdentes responderam: `De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores'. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: `Senhor! Senhor! Abre-nos a porta!' Ele, porém, respondeu: `Em verdade eu vos digo: Não vos conheço!' Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora.

Reflexão – Enquanto o noivo não chega precisamos estar vigilantes!

Assim é a nossa vida! Vivemos à espera do noivo, por isso, estamos sempre na expectativa de algo que nos está reservado, mas não sabemos quando virá. Neste Evangelho, mais uma vez, Jesus nos convida à vigilância e nos dá como exemplo a parábola das virgens previdentes e imprevidentes. A nossa alma tem sede de Deus e na medida em que caminhamos, dependendo da nossa trajetória aqui na terra, podemos ou não nos preparar para ir ao encontro do noivo. O noivo é Jesus e a noiva é a nossa alma que tem sede de encontrá-Lo. O tempo em que vivemos aqui na terra é a oportunidade que temos para, também como as jovens previdentes, providenciar o óleo que mantém a lâmpada da nossa alma acesa. E o óleo que conserva acesa a chama do amor de Deus no nosso coração, é a fé que provêm da oração, é o consolo que nos dá o Espírito Santo, é a alegria de uma vida voltada para Deus. Todos nós sabemos que a nossa vida é breve e que um dia faremos a viagem em busca do reino que nos foi prometido por Deus. Quando vivemos entregues somente às coisas que o mundo nos acena e temos o coração ligado às coisas passageiras nos esquecemos de alimentar a nossa alma e, com certeza, nos faltará luz para atravessar o vale escuro no caminho que nos levará para outro estágio da nossa vida. As jovens imprudentes, talvez vivessem uma vida despreocupada de Deus, achando que buscando somente as coisas do mundo, na hora da necessidade, Deus traria o óleo para suas lâmpadas. Muitas vezes nós também ficamos como que meio adormecidos anestesiados pelas preocupações com trabalho, com sobrevivência, amealhando dinheiro, confiantes de que ainda temos muito tempo de vida para só depois pensar nas coisas de Deus. Jesus, porém, nos diz: “ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora”. O caminho que precisamos atravessar é escuro e haverá um momento em que a porta se fechará. Por isso, precisamos nos preparar! Enquanto é tempo toda hora é hora para adquirirmos o que manterá a nossa lâmpada acesa. É na intimidade com a Palavra de Deus que vigiamos à espera do noivo que virá um dia nos levar para a morada que Ele mesmo nos preparou. - Onde você está buscando o óleo para conservar a sua lâmpada acesa? – Qual será o óleo que está faltando para que você esteja com a sua lâmpada acesa? - Você vive fraternalmente com as pessoas? – Como você tem tratado as pessoas na sua casa? – O que você faz quando não simpatiza com alguém?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO