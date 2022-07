Evangelho de hoje, sexta-feira, 22/07 (Jo 20,1-2.11-18)

No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: "Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram". Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu, então, dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: "Mulher, por que choras?" Ela respondeu: "Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram". Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus, de pé. Mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: "Mulher, por que choras? A quem procuras?" Pensando que era o jardineiro, Maria disse: "Senhor, se foste tu que o levaste dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar". Então Jesus disse: "Maria!" Ela voltou-se e exclamou, em hebraico: "Rabunni" (que quer dizer: Mestre). Jesus disse: "Não me segures. Ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus". Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: "Eu vi o Senhor!", e contou o que Jesus lhe tinha dito.

Reflexão – Sofremos pela nossa incapacidade de enxergar as coisas de Deus.

Uma grande realidade na nossa vida é que todo aquele que procura, encontra e quem mais cedo começa a buscar, com certeza, mais cedo também encontrará o que busca. O Evangelho de hoje nos relata a busca de Maria Madalena, pelo corpo de Jesus. O seu grande amor por Ele fez com que ela saísse ainda cedo do dia à Sua procura inconformada com tudo o que tinha acontecido. O que ela poderia querer encontrar? Talvez ela tenha sido movida por algum desejo de encontrar Jesus com vida e constatar que tudo não passara de um pesadelo. Apenas uma motivação! No entanto, porque não ficou parada na sua dor, mas caminhou em busca de algum sinal de vida, ela também foi a primeira pessoa a encontrar Jesus ressuscitado. A esperança e o amor motivaram-na a ir à busca de Jesus e fizeram-na encontrá-Lo. Na sua humanidade, no entanto, Maria Madalena, mesmo depois de encontrar Jesus, não O reconheceu e chorava lamentando por não ter encontrado o Seu corpo inanimado. Contudo, mesmo movida pela Esperança Madalena procurava um morto e Jesus se apresentava a ela, vivo e ressuscitado. Assim também acontece com cada um de nós quando buscamos a Deus e apoiamo-nos apenas na nossa pobre humanidade. Às vezes não entendemos as Suas manifestações e, por isso, choramos. Sofremos pela nossa incapacidade de enxergar as coisas de Deus. Não conseguimos distinguir a Deus que se apresenta diante de nós nas mais diferentes formas e circunstâncias as quais nunca esperávamos. A nossa humanidade atrapalha o nosso conhecimento real do que é divino. Procuramos, mas não reconhecemos e confundimos os sinais de Deus com os acenos dos homens. Assim como fez a Maria Madalena que O buscou de coração contrito e, a ela Jesus se revelou, é Seu intuito também manifestar-se a cada um de nós que O buscamos de coração. Ele deseja ser encontrado por nós vivo e ressuscitado atuando na nossa vida a fim de que O anunciemos a todos. Não podemos retê-Lo somente para nós! Quanto mais dermos testemunho de que O vimos mais Ele irá permanecer conosco! - Você tem dado testemunho ao mundo de que Jesus está muito perto e age na sua vida? - Você já viu o Senhor? – Relembre a sua experiência! – Você já correu para contá-la a alguém? – Você tem encontrado no caminho, mais mortos ou vivos? – Você tem percebido a quem o seu coração procura?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO