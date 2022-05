Evangelho de hoje, sexta-feira, 20/05 (Jo 15, 12-170

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que, então, pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros".

Reflexão – O amor maior

Todos nós somos convocados a assumir o mandamento que Jesus nos deixou, o amor maior. E o maior amor é, justamente, o de quem dá a sua vida pelos seus amigos, assim como Ele o fez “Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei” ! Jesus deu a vida pelos Seus amigos e todos nós que acolhemos e cremos na Sua Morte e Ressurreição como caminho de salvação podemos nos considerar amigos de Jesus e, por isso, praticar o que Ele nos ordena. Quem já vive aqui na terra o amor maior, pode desde já, considerar-se santo. O maior amor é próprio daquele que se coloca à disposição do próximo para escutá-lo, para compreendê-lo e dar suporte; de quem está atento às necessidades dos pobres, que carecem de alguma coisa, tanto material, espiritual ou emocional; de quem vive a sua vida em função do reino de Deus desapegado de tudo que lhe possa desviar do caminho da salvação. O amigo de Jesus, portanto, é aquele que está muito perto Dele, na oração, na intimidade, mas, principalmente, que age conforme os seus conselhos. O Senhor quer de nós um coração pronto para louvá-lo com os nossos lábios, mas principalmente das nossas ações. A glória de Deus se manifesta na terra através de cada um de nós que persevera no amor de Deus. - Você quer ser santo (a)? – O que você entende por santidade? – Peça ao Espírito Santo que o (a) revele como o Pai deseja que seja a sua santidade desde já. – Você tem Jesus como seu amigo ou acha que Ele está distante de si? – Você é servo (a) ou amigo (a) de Jesus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO