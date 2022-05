Betânia e Embaré juntaram-se e agora são a Alvoar Lácteos

Alvoar Lácteos! Este é o nome da empresa que nasceu da união dos negócios da cearense Betânia Lácteos com a mineira Embaré Indústrias Alimentícias, dona da marca Camponesa, que em janeiro deste ano se juntaram e constituíram o que é a terceira maior do setor de lacticínios do país, com perspectiva de faturamento de R$ 3 bilhões/ano.

A nome da empresa e sua marca – segundo disse à coluna o jovem empresário cearense Bruno Girão, sócio e CEO da Betânia e, também, da Alvoar Lácteos, cuja sede foi localizada em Fortaleza – “dão asas às nossas raízes para fortalecer o universo lácteo”.

Por que Alvoar? Bruno Girão responde na velocidade do raio:

“Alvorecer! É um verbo em constante movimento que nos remete a um novo dia, ao amanhecer. Além disso, é a conexão de alimentos com voar, o que significa nosso crescimento como grupo”.

Na visão e no entendimento de Bruno Girão, a marca da empresa representa o sol, a bacia leiteira, as raízes, as asas e a natureza.

Um vídeo com o nome da empresa e sua marca circula nas redes sociais da internet.