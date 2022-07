Evangelho de hoje, sábado, 30/07 (Mt 14, 1-12)

Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: 'É João Batista, que ressuscitou dos mortos; e, por isso, os poderes miraculosos atuam nele.' De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: 'Não te é permitido tê-la como esposa.' Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta.

Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: 'Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista.' O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela.

E mandou cortar a cabeça de João, no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça e esta a levou para a sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus.

Reflexão – Os Herodes de hoje também degolam os emissários de Deus

A história de João Batista se adapta à nossa vida nos dias de hoje! Por falar a verdade ele foi preso e depois mandado degolar a fim de satisfazer aos caprichos da amante de Herodes que ofereceu a ela a sua cabeça como um presente! No nosso mundo de hoje, também os que pregam os ensinamentos da Palavra de Deus, os que em Seu Nome denunciam as práticas abomináveis e as injustiças, também são de alguma forma exterminados. Mudam apenas os estilos e a maneira de se abafar a voz de alguém que tenta falar de Deus nos lugares onde tudo é permitido, nada faz mal e as coisas acontecem na maior naturalidade. E quem mais sofre as consequências dessas atitudes do mundo de hoje que se paganiza a olhos vistos são os jovens que, habitualmente, não possuem alguém que lhes aponte um caminho certo. Os João Batista de hoje, também não são bem-vistos em muitos lugares onde se tem como norma não falar de religião, de Bíblia, de Igreja, de Nossa Senhora, de castidade, de matrimônio santo, de muitos outros assuntos, com o pretexto de se respeitar a diversidade de pensamentos. Por isso, hoje está na moda e é aplaudido por muitos de nós, o divórcio, o casamento entre homossexuais, a liberação da maconha, a maioridade antes do tempo, em nome de uma falsa liberdade cujo nome real é libertinagem. Se alguém, de sã consciência ousar dar algum conselho aos jovens, no meio de muitas pessoas “entendidas”, falando, por exemplo, de castidade, de sexo somente no casamento, de namoro santo, de vestir-se sem expor demais o corpo, com certeza, será logo recriminado e considerado alienado e uma pessoa retrógada, antiquada. É assim que os Herodes de hoje conseguem degolar os emissários de Deus. Os Herodes estão em diversos lugares e gostam de fazer promessas para agradar a quem eles desejam conquistar. Por isso, precisamos tomar consciência se também não estamos fazendo o papel de Herodes quando prometemos a alguém o que não nos é permitido oferecer e por causa das nossas promessas aos homens esquecemos a promessa que fazemos a Deus de amar-nos uns aos outros e partilhar com eles vida. Como nós podemos prometer tudo o que alguém nos pede, se não possuímos nem mesmo o dom de conservar a nossa vida? Podemos entregar a “cabeça” dos nossos irmãos de muitas maneiras: difamando, fazendo intrigas, levantando falso testemunho. Matamos o corpo, mas nada podemos fazer com a alma, pois, Deus é o Senhor de todos e age com justiça de acordo com as nossas ações. – Em nome de Deus você consegue falar de assuntos polêmicos no meio dos entendidos do mundo? – Você se sente à vontade em lugares onde tudo é permitido ou tem coragem de denunciar o que não é de Deus? – Você já entregou a “cabeça” de alguém em troca dos seus interesses? - Do que você será capaz de fazer para conseguir os seus intentos? – Você teme mais a Deus ou aos homens? – A quem mais você tem agradado: a Deus ou aos homens?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO