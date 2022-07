Lucas Fiúza, diretor da Apex, recebe comitiva da Mitsubishi Brasil

Diretor de Negócios da Apex-Brasil, o cearense Lucas Fiuza reuniu-se em Brasília c0m comitiva da Mitsubishi Corporation do Brasil, integrada por Tadashi Omatoi, CEO Regional para a América Latina e o Caribe, Taku Nishigori, diretor-executivo, Yoshiteru Kawai, vice-presidente executivo.

Na reunião, foram debatidos o novo ambiente de negócios no Brasil e como a Mitsubishi pode aumentar seus investimentos no país. Entre as oportunidades postas à mesa, incluiu-se a possibilidade de a empresa produzir Hidrogênio Verde no Brasil.

Nesse sentido, Lucas Fiúza mostrou as potencialidades das Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs), destacando a do Ceará, que é, efetivamente, a única instalada e a operar no Brasil.

"Mostramos que as ZPEs são poligonais competitivas para investimentos, incluindo o setor de energias renováveis. O Ceará, por exemplo, tem grande potencial para a produção de Hidrogênio Verde e para a geração de energia eólica offshore e onshore e solar fotovoltaica," ressaltou o diretor da Apex Brasil.

Lucas Fiuza explicou as recentes mudanças legislativas relacionadas às ZPEs. Enfatizou as ações de aftercare que podem ser usadas pela Mitsubishi Corporation do Brasil para aumentar seus investimentos, que serão facilitados por meio da interlocução da Apex-Brasil.

"Passo a passo vamos construindo, reconstruindo e fortalecendo nossas parcerias com os países asiáticos. Sob a liderança do presidente Jair Bolsonaro, o Brasil está sendo reconhecido como solução, como porto seguro para o investimento e como um parceiro confiável", complementou Fiúza.