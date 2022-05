Evangelho de hoje, sábado, 28/05 (Jo 16, 23b-28)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Em verdade, em verdade vos digo: se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vo-la dará. Até agora nada pedistes em meu nome; pedi, e recebereis; para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo; e novamente parto do mundo e vou para o Pai.'

Reflexão – Precisamos fazer o exercício de tudo pedir em Nome de Jesus!

Neste Evangelho Jesus nos ensina a pedir tudo de que precisamos, em Seu Nome, nos dando a certeza de que assim fazendo, seremos atendidos (as), pois temos um defensor e justificador diante de Deus Pai. Por isso, precisamos fazer o exercício de tudo pedir em Nome de Jesus. Jesus recebeu do Pai a Missão de ser o nosso Salvador total, corpo e alma, por isso, Ele tem plena consciência de tudo o quanto nos é necessário. É Ele, portanto, quem apresenta ao Pai as nossas carências, e mais, é Ele quem justifica diante do Pai, as nossas faltas, os nossos pecados e as nossas necessidades. Nesta perspectiva e, nesta certeza, ousamos pedir ao Pai tudo em Nome de Jesus. O Nome de Jesus tem poder! O Nome de Jesus tem força junto do Pai, porque Ele e o Pai são Um e estão em comunhão com o Espírito que nos leva a pedir as coisas das quais necessitamos. Jesus nos dá a garantia de que o Pai nos ama porque nós acreditamos nas Suas Palavras, portanto, não percamos tempo com dúvidas ou murmurações sobre a nossa situação de vida, porquanto o Pai espera os nossos pedidos, em Nome do Seu Filho Jesus. Que a Palavra de Jesus, hoje, ecoe fortemente no nosso coração e que, a partir deste momento nós comecemos a pedir ao Pai, todas as coisas, em Nome de Jesus, para que a nossa alegria seja completa. - Experimente hoje pedir ao Pai em Nome do Filho e no poder do Espírito Santo! – Peça o que é impossível para você, mas peça com fé, na certeza de que no tempo hábil você será atendido (a). Porém, apresente primeiramente ao Filho, pois só Ele saberá expor tudo diante do Pai.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO