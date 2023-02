Evangelho de hoje, sábado, 25/02/23 (Lc 5, 27-32

Naquele tempo: Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: 'Segue-me.' Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da Lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: 'Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?' Jesus respondeu: 'Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão.’

Reflexão - A nossa necessidade de conversão é perene!

Jesus se agradou de Levi um cobrador de impostos, pecador público, com a fama de explorador dos pobres e de ladrão, a ponto de chamá-lo para que O seguisse. Jesus não olhou para o pecado de Levi, mas para alguém que precisava de perdão e de conversão. A mentalidade de Jesus não era conforme o que pensam os homens aqui embaixo. Era a mentalidade do céu! Se compararmos as ações de Jesus em relação aos pecadores com as nossas reações diante do pecado dos nossos irmãos, verificaremos que ainda estamos muito longe de ser cristãos! Quando seguimos as concepções do mundo e de como a maioria das pessoas, pensa e age, a Palavra de Deus nos confunde, pois fala justamente o contrário do que estamos acostumados a ouvir. Neste Evangelho Jesus nos esclarece e ensina que a Sua Missão tem uma finalidade muito diversa daquela que muitas vezes nós alcançamos. Por isso, Ele continua a nos dizer que não veio chamar os justos, mas os pecadores e é a estes que Ele procura. Precisamos, pois, reconhecer que somos pecadores para que Jesus também nos diga: “segue-me” Então, Ele nos dará oportunidade de conversão e de vida nova. Mesmo que sejamos os maiores pecadores, Jesus nos vê e nos chama. Por ter atendido prontamente ao chamado de Jesus Levi pôde recebê-Lo para um grande banquete na sua casa e convidar, justamente, os que mais precisavam de ajuda. Ele não procurou outras pessoas para que Jesus pensasse ser ele “gente boa”, mas sim, os que estavam doentes como ele e necessitados de cura. Por isso, Jesus nos diz: “os que são sadios não precisam de médicos, mas sim os que estão doentes!” Quanto mais reconhecermos a nossa enfermidade mais teremos a Jesus como médico da nossa alma e conseguiremos a cura da nossa alma. A nossa necessidade de conversão é perene e nunca podemos nos contentar com o que já progredimos. Necessitamos receber Jesus na nossa casa e sentarmo-nos na mesa com Ele, juntamente com aqueles com os quais convivemos. - Você já aceitou o chamado de Jesus? – Você já O apresentou à sua família e aos seus amigos pecadores como você? - Você tem esperança que a sua família e os seus amigos também sejam curados? – O que você tem feito para que isso aconteça?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO