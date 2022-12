Evangelho de hoje, sábado, 24/12 (1, 67-79)

Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou, dizendo: "Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, Fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido desde outrora, pela boca de seus santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, para conceder-nos, que, sem temor e libertos das mãos dos inimigos, nós o sirvamos, com santidade e justiça, em sua presença, todos os nossos dias. E tu, Menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, pelo perdão dos seus pecados. Graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, e dirigir nossos passos no caminho da paz."

Reflexão – O cântico de Zacarias!

Cheio do Espírito Santo, Zacarias, abriu os lábios e profetizou reconhecendo a grande obra que o Senhor realizaria para a salvação da humanidade por meio do seu filho João Batista. Ele seria o “profeta do Altíssimo, aquele que iria adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando a salvação pelo perdão dos pecados”. Por isso, baseados no cântico de Zacarias nós também podemos nos colocar no mesmo contexto que ele para exaltar a Deus pela vinda do Salvador. Também podemos assumir as promessas de salvação do Senhor para nós e para a nossa família proferindo este louvor em nome de cada membro da nossa casa nos apossando da força que vem do céu a fim de nos livrar do mal e da ação dos inimigos. Somos da mesma forma, chamados a ser profetas anunciadores da chegada do Sol nascente que nos visita neste Natal. Jesus é o Sol que nasce do alto e vem para iluminar os nossos relacionamentos familiares e dirige os nossos passos no caminho da paz. A Sua Palavra é um mapa que nos direciona e nos motiva a darmos passos firmes para enfrentarmos todas as situações pelas quais passamos. Quando estamos cheios do Espírito Santo nós também, como Zacarias, somos movidos a louvar ao Senhor pelas nossas conquistas. – Você tem louvado a Deus pela sua família? – Você tem pedido para ela a salvação de Jesus? – De que a sua família mais necessita? – Na sua família reina a paz? – Peça a Jesus hoje, paz para os seus relacionamentos familiares e comece você mesmo (a) a ser portador (a) desta graça.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO