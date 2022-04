Evangelho de hoje, sábado, 23/04 (Mc 16,9-15)

Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado sete demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: 'Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura!

Reflexão – A fé que é regada pela oração abre os nossos olhos e ouvidos

Os apóstolos só acreditaram que Jesus havia ressuscitado quando O viram enquanto estavam todos juntos e reunidos! Maria Madalena foi a primeira a anunciar a ressurreição de Jesus a Pedro e João, eles não queriam acreditar. Depois, os discípulos de Emaús também saíram anunciando o encontro que tiveram com Cristo, mas os outros não lhes deram crédito. Somente quando tiveram a experiencia de ver Jesus ressuscitado, eles finalmente se renderam. Por isso, a nossa insistência em afirmar que só poderemos vivenciar a Ressurreição de Jesus quando provamos da Sua presença. Nunca será fácil para ninguém acolher a ordem que Jesus deu, “Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda a criatura,” enquanto não tivermos um encontro pessoal e glorioso com a Sua Pessoa. A fé em Jesus Cristo e a certeza de que Ele age e tem influência nas nossas ações, nos nossos sentimentos e no nosso testemunho de vida será como um estandarte para que as pessoas a quem encontramos também tenham o desejo de experimentar a salvação. Com perseverança e determinação, cada um de nós tem a oportunidade, a cada dia, de se deixar tocar por Jesus na Eucaristia, na Palavra e na Oração. Assim fazendo, poderemos assumir o papel de anunciadores do Evangelho. Nos momentos de oração a nossa fé é regada e nos leva a abrir os nossos olhos e ouvidos para enxergar e escutar a Jesus que está muito próximo de nós, nos traz a paz e sopra sobre nós o Seu Espírito Santo. Jesus espera pela nossa anuência à Sua ordem e quer nos fazer participantes do Seu projeto de Salvação para toda a humanidade. – Você tem persistido na busca de Jesus? – Como está a sua fé? – Você tem coragem de anunciar Jesus por onde for? – O que está faltando para você dar o primeiro passo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO