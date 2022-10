Evangelho de hoje, sábado, 22/10 (Lc 13, 1-9)

Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: 'Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles dezoito que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo.' E Jesus contou esta parábola: 'Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: 'Já faz três anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a! Por que está ela inutilizando a terra?' Ele, porém, respondeu: 'Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás.'

Reflexão - A nossa conversão é uma coisa urgente na nossa caminhada

A mentalidade do mundo nos leva a cultivar a ideia de que todos os acontecimentos ruins da nossa vida são um castigo de Deus. No entanto, neste Evangelho Jesus nos conscientiza de que as desgraças nem sempre são castigos, mas nos servem para acordar em nós a veracidade da brevidade da nossa vida aqui na terra e, assim, nos impulsionar a uma mudança de mentalidade. Jesus toma o exemplo da figueira para percebermos que, às vezes, somos também como ela: uma árvore que precisa dar figo, mas foi plantada no meio de uma vinha que produz uva. Tomamos espaço no terreno, bebemos da mesma seiva, somos cultivados pelo mesmo agricultor, no entanto, nós mesmos (as), não melhoramos em nada e a nossa produção é inútil. Continuamos com a mentalidade do homem velho, levando uma vida medíocre, trabalhando para nos satisfazer e não damos os frutos desejados. Continuamos com as práticas dos que estão fora do terreno que é adubado pelo Senhor, e as nossas ações, na realidade, são um contratestemunho. Temos boa aparência, física, intelectual, sucesso, mas ficamos por aí. No entanto, o Senhor deseja encontrar em nós não apenas folhagem, isto é, aparência, mas testemunho de conversão, de busca de santidade e de vivência do amor. O vinhateiro, no caso, apelou para a misericórdia do dono da vinha e pediu mais uma oportunidade para a figueira. O dono da vinha é Deus Pai, o vinhateiro é Jesus, e a vinha somos todos nós entregues a Ele para sermos apresentados ao Pai. Diante do Pai, Jesus advoga por nós e pede misericórdia. Assim como Jesus nós também podemos ser um vinhateiro que é colocado (a) em alguma função de trabalhador da messe para cuidar da vinha do Senhor. Como pai ou mãe de família, como Igreja, como coordenador de uma comunidade, como chefe do trabalho, grupo de oração, ministério, somos chamados a cuidar do povo de Deus, com paciência. Recebemos também a incumbência de "cavar em volta da figueira, colocar adubo" para que esta possa crescer e dar frutos que alimentam. A nossa conversão é uma coisa urgente na nossa caminhada, mas também, é um processo que se arrasta até o final da nossa vida, quando o dono da vinha vier nos encontrar. Não sabemos quanto tempo Ele demorará, por isso, temos pressa, tanto em adubar as figueiras que nos forem entregues, como também nos deixar "adubar" pelo nosso vinhateiro que é Jesus Cristo. Não teremos receio das desgraças se nos conservarmos dentro das graças do Pai, sendo cuidados pelo Seu Filho Jesus e conduzidos pelo Seu Espírito Santo. - Você também considera que as coisas ruins que lhe acontecem são castigo de Deus? - Ou entende que possam ser um sinal de Deus para que você se converta? - Você faz parte da vinha ou é como essa figueira que ocupa espaço e não dá fruto? - Mesmo sendo diferente dos outros, você acha que tem condições de melhorar? - Quem você considera como seu (a) vinhateiro (a) aqui na terra?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO