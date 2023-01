Evangelho de hoje, sábado, 21/01/23 (Mc 3, 20-21)

Naquele tempo: Jesus voltou para casa com os discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si.

Reflexão – Ainda não entendemos a profundidade de Deus!

Os parentes de Jesus também tinham uma visão limitada da obra de Deus na vida dos homens e não abrangiam a grandiosidade da Sua Missão. Eles não entendiam que Jesus viera ao mundo revelar a glória e o poder de Deus e inaugurar o tempo da graça e libertação dos cativos, por causa disso Ele era tão procurado pelos que tinham fome de Deus. Hoje, também, as pessoas que se dedicam à evangelização, ao anúncio do reino dificilmente são entendidas na sua própria casa, na sua família e pela sociedade. Quando nós nos voltamos para as coisas do céu e começamos a desvalorizar as coisas terrenas as pessoas nos criticam achando que perdemos muito tempo em coisas que não nos dão lucro. Quando saímos pelo mundo pregando o Evangelho e ajudando a tanta gente que sofre dizem que somos fanáticos, carolas, alienados (as). Do contrário, se aderimos às coisas que o mundo nos oferece e entramos na roda dos que valorizam os prazeres efêmeros, se nos detemos em ganhar dinheiro para ter sucesso, aí então, nós somos aplaudidos (as) e incensados (as). Isso acontece porque nós humanos, temos a nossa visão restrita e superficial e não nos deixamos esclarecer pelo Espírito de Deus que mora em nós. Fazemos coisas erradas, por ignorância e não entendemos a profundidade de Deus, ficamos no superficial e imaginamos que esta vida é o objetivo central da nossa existência. Jesus também passou pelo crivo dos homens. – E você? Como tem sido o seu julgamento diante do mundo? Você é considerada uma pessoa normal que vive como a maioria? – Ou você também já foi apelidado (a) de exagerado (a) por causa do reino de Deus? – O que dizem de você os seus amigos, suas amigas, quando deixa algum lazer para ir à Igreja ou ao Grupo de Oração?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO