Evangelho de hoje, sábado, 19/11 (Lc 20, 27-40)

Naquele tempo: Aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: 'Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os sete: todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os sete estiveram casados com ela.' Jesus respondeu aos saduceus: 'Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam nem elas se dão em casamento; e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor 'o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó'. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele.' Alguns doutores da Lei disseram a Jesus: 'Mestre, tu falaste muito bem.' E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus.

Reflexão – Caminhamos para uma realidade espiritual

Os saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos, procuravam confundir Jesus fazendo analogia entre os mortos e os vivos. Jesus, então lhes explicou que o viver na terra e viver no céu constituem etapas distintas da nossa caminhada. Enquanto aqui estamos na terra nós temos vínculo com as pessoas dentro do projeto que Deus planejou para cada um de nós. A nossa realidade e missão aqui na terra é uma e não podemos aguardar que na outra vida tenhamos o mesmo modo do ser e do viver terreno. No céu estaremos todos em Deus, formando uma unidade no AMOR. Portanto, não devemos nos preocupar de quem seremos quando daqui partirmos. Na nossa marcha em busca da eternidade nós perseguimos um estado de perfeição e santidade que não podemos possuir já aqui nesse mundo. A nossa vivência humana já é um exame daquilo que foi designado pelo Criador para a nossa felicidade. Aqui na terra, o homem e a mulher receberam de Deus uma missão de frutificar e multiplicar-se, enchendo a terra e submetendo-a a eles, dominando sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Porém, todos nós, temos consciência de que a nossa vida aqui é passageira e de que caminhamos para uma realidade espiritual que extrapola ao nosso entendimento. Todos aqueles que têm fé esperam com confiança o que Deus lhes reservou e, sem apegar-se a pessoas ou a coisas da terra, têm a convicção de que a vida futura, embora seja uma continuação do agora, será para nós a verdadeira vida, na qual nós, como os anjos, contemplaremos para sempre a face de Deus. Deus é o Deus dos vivos e a morte não tirará a vida da nossa alma, pelo contrário, ela é uma passagem para que alcancemos a felicidade sem fim. Que o nosso objetivo desde já seja o de, convivendo com aqueles a quem mais queremos e amamos, esperar por Aquele a quem pertencemos. Da casa do Pai nós saímos e para lá haveremos de retornar. Sabendo que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, conhecemos, então, a nossa realidade futura: em Deus estaremos também vivos e felizes. Não nos preocupemos, estamos nas mãos do Senhor! – Você se questiona por essas coisas? – Na verdade, a quem pertence o seu coração? – Você se acha propriedade de alguém? – De quem? - Você desejaria viver eternamente aqui na terra? Pense sobre isso! - Qual é o maior anseio da sua alma? Procure descobrir isso! - Você tem desejo de encontrar-se com o Senhor? - Você acha difícil refletir sobre esse assunto ou o faz com naturalidade?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO