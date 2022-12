Evangelho de hoje, sábado, 17/12 (Mt 1, 1-17)

Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac; Isaac gerou Jacó; Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom; Esrom gerou Aram; gerou Aminadab; Aminadab gerou Naasson; Naasson Gerou Salmon; Salmon gerou Booz, cuja mãe era Raab. Booz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão; Roboão gerou Abias; Abias gerou Asa; Asa gerou Josafá; Josafá gerou Jorão; Jorão gerou Ozias; Ozias gerou Joatão; Joatão gerou Acaz; Acaz gerou Ezequias; Ezequias gerou Manassés; Manassés gerou Amon; Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel; Salatiel gerou Zorobabel; Zorobabel gerou Abiud; Abiud gerou Eliaquim; Eliaquim gerou Azor; Azor gerou Sadoc; Sadoc gerou Aquim; Aquim gerou Eliud; Eliud gerou Eleazar; Eleazar gerou Matã; Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são quatorze; de Davi até o exílio na Babilônia, quatorze; e do exílio na Babilônia até Cristo, quatorze.

Reflexão – Cada um de nós tem uma história!

Esta leitura nos dá a conhecer toda a linhagem de Jesus e a sua genealogia prova a sua natureza humana. O evangelista Mateus nos fala da geração humana de Jesus, desde Abraão até José, o esposo de Maria, da qual nasceu o Filho de Deus. Jesus não veio diversamente de nós outros e a Sua origem não aconteceu diferentemente da nossa, por isso, podemos considerar que nós também temos uma genealogia e uma história como a de Jesus. Deus quis vir ao mundo do mesmo jeito que cada um de nós nasceu. Assim Jesus pôde sentir na sua carne os mesmos sentimentos, aflições, alegrias e dores que nós mesmos sentimos. Ao longo das gerações há pessoas boas e pessoas más, há homens e mulheres santos e há também aqueles (as) que não procederam bem. Cada um de nós faz a sua história e quando estamos ajustados ao Plano do Pai, como Maria e José, nós contribuímos para o soerguimento da humanidade. Nós, também podemos ser ou não colaboradores de Deus aqui na terra, dependendo da nossa experiência de vida e da nossa adesão à Sua proposta. Deus precisa de nós, hoje, assim como ontem precisou dos nossos ancestrais e futuramente precisará da nossa descendência. Cada um de nós tem seu papel na história da nossa família, assim também como na história da Salvação. – Você também como homem ou como mulher se sente responsável pelo projeto de Deus no mundo? – Você sabe qual é o objetivo de Deus para o homem? - Procure descobrir nesta leitura coisas que você ainda não conhece: identifique os personagens de quem você já ouviu falar; perceba as coincidências. - O que você percebe quando o evangelista fala de Maria?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO