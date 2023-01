Evangelho de hoje, sábado, 14/01 (Mc 2, 13-17)

Naquele tempo: Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: 'Segue-me!' Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da Lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: 'Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?' Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: 'Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores.'

Reflexão – Jesus veio nos ajudar a ser justos

Quando chamou Levi Jesus já sabia ele era um coletor de impostos que explorava o povo. Ele tinha conhecimento de que ali estava um homem injusto com os irmãos, um pecador público! No entanto, sem se importar com o que os fariseus pudessem argumentar, Jesus olhou para Levi firmemente e ordenou que ele O acompanhasse. Os fariseus, que tinham uma mentalidade completamente distorcida do que Jesus viera revelar não entendiam as Suas atitudes e duvidavam de que Ele fosse realmente o Messias tão esperado pelo povo judeu! Jesus, porém, tinha consciência de Sua missão de salvar o que estava perdido e continuava a fazer tudo conforme a vontade do Pai. Hoje, também, há uma maneira de pensar completamente às avessas aos ensinamentos de Jesus quando não queremos acolher a quem também é um pecador público. Não entendemos como Jesus pode dar vez a alguém que é injusto, explorador, ladrão, estuprador etc. etc. No entanto, não podemos deixar de lado as palavras de Jesus quando afirma: “Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores”. Se refletirmos melhor poderemos deduzir que, quando nos consideramos justos e bons, talvez estejamos desprezando o chamado de Jesus para acolher a Salvação Será que então Jesus não veio para nós? Na verdade, precisamos ter plena consciência de que somos sim, pecadores e que Jesus veio nos ajudar a ser justos. O justo é aquele que é ajustado ao Plano de Deus, que é a Salvação em Jesus. E essa é hoje também a missão de Jesus, atrair para si os pecadores, fracos, defeituosos, infelizes a fim de que se tornem ajustados ao Plano do Pai que é a felicidade do homem. O grande segredo para que sejamos salvos é, primeiramente reconhecer que precisamos de salvação e acolher Jesus Cristo como nosso Salvador. Quando estamos fortalecidos na fé em Jesus nós também somos ajustados ao plano de Deus, por isso, somos convocados também a ser instrumento de salvação para aqueles que não O conhecem e não O aceitam. – Você se acha um homem, uma mulher, justo (a)? – Qual é o critério para se ser justo (a)? – Você também, como Levi, já foi chamado (a) para seguir Jesus? – Para você o que significa seguir Jesus: ir atrás Dele ou obedecê-lo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO