Evangelho de hoje, sábado, 08/04/23 (Mt 28, 1-10)

Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra: o anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. 4Os guardas ficaram com tanto medo do anjo, que tremeram, e ficaram como mortos. 5Então o anjo disse às mulheres: 'Não tenhais medo! Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui! Ressuscitou, como havia dito! Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e que vai à vossa frente para a Galiléia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos.' As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria, para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas, e disse: 'Alegrai-vos!' As mulheres aproximaram-se, e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: 'Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão.'

Reflexão – as primeiras anunciadoras da Ressurreição de Jesus!

As palavras do anjo ditas a Maria Madalena e a outra Maria ao amanhecer do primeiro dia, quando estas foram ver o sepulcro de Jesus, é hoje também um brado de alerta e de esperança para nós: “Ele não está aqui! Ressuscitou, como havia dito!” Aquelas mulheres de Jerusalém nos deram um exemplo muito eficaz para que nunca nos deixemos estacionar na dor e no sofrimento. Elas não se contentaram em permanecer como os outros discípulos na comiseração diante do fracasso aparente. Caminharam para ver e não sabiam nem o que procuravam ver! Por isso, foram possuídas de uma alegria imensa quando o anjo lhes anunciou que Jesus ressuscitara e que o sepulcro estava vazio. Hoje, o sepulcro continua vazio, porque Jesus Cristo está vivo e ressuscitado e vem ao nosso encontro para também nos motivar a prosseguir no nosso dia a dia. Como falou a elas, naquela manhã da Páscoa, Ele também nos diz: “Alegrai-vos”, “não tenhas medo”; “ide anunciar”. Elas foram privilegiadas e escolhidas para serem as primeiras anunciadoras da Ressurreição de Jesus. Sem titubear elas obedeceram à voz do anjo e “partiram depressa, com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos”. Nós precisamos também sair do nosso temor, da nossa acomodação diante dos fatos desagradáveis e ir à busca de Jesus, experimentar a Sua força para com muita alegria sair anunciando a Sua presença na vida das pessoas que pararam no sofrimento. A hora da provação é o momento mais oportuno para que tenhamos uma experiência com Jesus Ressuscitado. Para os que confiam em Jesus o sofrimento e a dor são apenas um trampolim para um estado de vida melhor. Alegremo-nos, pois, Jesus ressuscitou! – Você continua acomodado (a) nas coisas que não deram certo na sua vida? – Por que você não vai a busca de Jesus, mesmo achando que Ele ainda está sepultado? – Você já percebeu que o sepulcro está vazio e que não há razão para tristeza?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO