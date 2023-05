Evangelho de hoje, sábado, 06/05/23 (Jo 14, 7-14)

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conhecêsseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes.' Disse Filipe: 'Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta!' Jesus respondeu: 'Ha tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: 'Mostra-nos o Pai'? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei.

Reflexão - Conhecer a Jesus Cristo é conhecer também o Pai!

A fim de revelar as obras do Pai e manifestar ao mundo o Seu poder amoroso, Jesus Cristo falava do Pai e realizava as obras que o Pai queria concretizar no meio do povo. Os apóstolos, no entanto, ainda não compreendiam a Unidade que existia entre o Pai e o Filho e insistiam para que Jesus explicasse! Ainda hoje a Palavra de Jesus tem o mesmo objetivo de manifestar o poder amoroso do Pai, no entanto, a nossa humanidade atingida pelo pecado, muitas vezes também questiona as palavras de Jesus e não conseguimos abranger o que Ele quer nos falar. Neste Evangelho Jesus nos mostra que há uma unidade perfeita entre Deus Pai e Deus Filho gerando o Espírito Santo que é o Amor entre os dois. Três pessoas e um só Deus. Tudo isto parece ser para nós um mistério profundo, no entanto, quando conservamos a intimidade com Jesus, nós percebemos que por meio do Filho nós conhecemos o Pai e nos enchemos do Seu Amor com a força do Espírito Santo. Conhecer a Jesus Cristo é conhecer também o Pai. Ter intimidade com Jesus é conhecer a Sua Palavra, é dialogar com Ele na oração pessoal, é recebê-Lo na Eucaristia com o coração contrito e assim, também, encher-se do Amor Misericordioso de Deus para realizar as obras que Ele destinou a cada um de nós. O próprio Jesus nos assegura: “quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que essas.” A nossa fé em Jesus, portanto, é o que nos move para agir conforme os planos do Pai. Cada um de nós é uma parte do projeto de Deus para a humanidade. Acreditar em Jesus, na Sua Palavra, é o primeiro passo para que vejamos o Pai. Quando confiamos em Jesus nós sabemos que tudo o quanto pedirmos ao Pai em Seu Nome, nos será concedido, pois, Jesus é o Pai, Jesus é o Amor do Pai, Jesus é a Misericórdia do Pai mostrada a nós pela sua vida terrena, pela sua entrega na Cruz para a nossa salvação. - Você tem realizado alguma obra em nome do Pai? – Você tem consciência de que Deus o (a) chamou para desempenhar alguma missão no Seu reino? – Você tem pedido alguma coisa ao Pai em Nome do Filho e por meio do Espírito Santo? – Você já apreendeu o mistério da Santíssima Trindade?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO