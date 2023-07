Evangelho de hoje, sábado, 01/07/23 (Mt 8, 5-17)

Naquele tempo: Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: 'Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia.' Jesus respondeu: 'Vou curá-lo.' O oficial disse: 'Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: 'Vai!', e ele vai; e a outro: 'Vem!', e ele vem; e digo ao meu escravo: 'Faze isto!', e ele faz.' Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado, e disse aos que o seguiam: 'Em verdade, vos digo: nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo: muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa no Reino dos Céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto os herdeiros do Reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes.' Então, Jesus disse ao oficial: 'Vai! e seja feito como tu creste.' E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. Ela se levantou, e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos, com sua palavra, e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: 'Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades.' Palavra da Salvação.

Reflexão – Para aqueles que pedem com fé, uma Palavra basta!

A autoridade de Deus se revela para nós por meio da Palavra que sai da Sua boca, portanto, neste Evangelho nós apreendemos que a fé na Palavra de Jesus é a chave para que sejamos curados das nossas enfermidades. O oficial romano soube acolher isto, e mesmo apreensivo por causa da paralisia do seu empregado, se dirigiu a Jesus com convicção de que Ele teria poder para curar o seu subalterno. Apesar de ser uma autoridade ele não se arvorou da sua condição e reconheceu que somente Jesus poderia resolver aquela situação. Para aqueles que pedem com fé e reconhecem a sua própria limitação diante do poder de Deus, uma só Palavra de Jesus basta. A fé é a mola mestra da nossa vida espiritual e é ela que sustenta a nossa esperança nas coisas que irão acontecer. Como o oficial romano, nós também devemos dizer: “Senhor, eu não sou digno..., mas dize uma só palavra”. A fé é, portanto, o termômetro que mede a capacidade para a realização das nossas reivindicações diante do Senhor. E mesmo que estejamos acamados como a sogra de Pedro ou desenganados no final da vida, não podemos perder a esperança, pois um simples toque de Jesus pelo poder da Sua Palavra bastará para que a nossa saúde seja restaurada e recebamos novamente a vida. Com a Sua Palavra Jesus expulsa os demônios que nos rodeiam e nos torna criaturas novas. Ele tomou sobre si as nossas dores e carregou as nossas enfermidades, por isso, não precisamos mais ficar amarrados no pecado. Todo aquele que está deitado (a), desalentado, levante-se porque Jesus Cristo venceu o mundo! – Você tem acolhido a Palavra de Jesus? - Você já experimentou humilhar-se diante do Senhor, reconhecendo de coração o seu pecado? – Você reconhece a sua indignidade diante de Deus? – Você está precisando de cura? – Peça a Jesus com fé!

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO