Evangelho de hoje, quinta-feira, dia 07/12/2023 (Mt 7,21.24-27)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz: 'Senhor, Senhor', entrará no Reino dos Céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa!'

Reflexão – Como estamos construindo a nossa vida?

Jesus abre os nossos olhos para que possamos avaliar como estamos construindo a nossa casa no Reino dos Céus. Perante as Palavras de Jesus nós percebemos que existem dois alicerces sobre o qual podemos construir essa casa: sobre a rocha ou sobre a areia, e nos dá também duas probabilidades para que possamos observar a construção da nossa vida. A casa é a nossa vida com os altos e baixos. A Rocha é a Palavra de Deus com todos os ensinamentos e direcionamentos. A areia é a ilusão dos ensinamentos do mundo. Se estivermos pondo em prática a Palavra de Deus e fazendo a Sua vontade, somos como esse homem prudente que constrói a sua casa na Rocha. Se, ao contrário, estivermos vivendo à revelia de Deus e seguindo apenas a mentalidade que o mundo ensina, aí então, somos como o homem sem juízo que edifica a sua casa na areia. A diferença entre o nosso modo de viver com Deus ou sem Deus, dará o norte para a nossa maneira de encarar as dificuldades e tribulações da vida: em pé, com confiança e esperança, ou desesperançados, no desespero e na revolta. Muitas vezes pensamos que estamos construindo um futuro promissor, porque estamos estudando, trabalhando, ganhando dinheiro, enfim, aproveitando a vida e isto tudo é muito válido. No entanto, precisamos verificar se tudo isso está dando sentido a nossa existência ou se estamos vivendo apenas uma utopia e na realidade, a nossa vida está cheia de falhas. A Palavra de Deus nos direciona e nos dá subsídios para termos uma base firme. Somente permanecendo firmes na vivência da Palavra de Jesus, concretizando com as nossas ações o que proferimos com os nossos lábios, é que construiremos a nossa história sobre a Rocha e a nossa casa não se abalará na hora das tempestades. – Você já parou para pensar como está construindo a sua vida aqui na terra em vista do Reino de Deus? – Em quem você tem colocado a sua confiança e esperança? – Como você tem enfrentado as dificuldades e as tribulações? – Você tem conseguido ficar em pé ou tem se desesperado? – O que você tem esperado da sua vida do jeito que você tem vivido?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO