Evangelho de hoje, quinta-feira, 12/05 (Jo 13,16-20)

Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: Em verdade, em verdade vos digo: o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto, e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura: 'Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar.' Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim; e quem me recebe, recebe aquele que me enviou.'

Reflexão – Jesus veio nos dar a receita para a felicidade

As palavras de Jesus são para nós, hoje, um incentivo a que possamos imitá-Lo: “o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes”. Jesus veio nos dizer que a receita para que sejamos felizes é servir sem pretensão, servir por amor, fazer por amor a Deus, fazer em Nome do Senhor. Na maioria das vezes, nós procuramos a felicidade buscando ser servidos e agraciados pelos outros. E, quanto mais nós somos servidos (as) mais inoperantes nós ficamos e mais entediados (as) também nos sentimos. Jesus veio nos dar a receita para a felicidade: o serviço desinteressado sem limites e por amor a Deus. Da mesma forma Ele fala para nós como é que se comporta o verdadeiro servo e mensageiro de Deus, quando não se considera maior do que o seu Senhor nem se avalia maior do que Aquele que o enviou! Jesus nos ensina que se Ele, o Senhor, se abaixou para servir aos discípulos, inclusive a Judas Iscariotes, aquele que o traiu, quanto mais nós deveremos fazer para que se cumpra a vontade do Pai. Com efeito, todo aquele (a) que compreende isto e põe em prática, será feliz! - Você entendeu este ensinamento de Jesus? - Como e onde você acha que tem servido a Deus? – Você se sente feliz quando presta algum serviço a alguém? – De quem você se considera servo (a)?



Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO