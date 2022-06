Evangelho de hoje, quinta-feira, 09/06 (Mt 5,27-320

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito: 'Não cometerás adultério'. Eu, porém, vos digo: Todo aquele que olhar para uma mulher, com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti! De fato, é melhor perder um de teus membros, do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti! De fato, é melhor perder um dos teus membros, do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: 'Quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio'. Eu, porém, vos digo: Todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera; e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério.

Reflexão – A infidelidade gera infelicidade

Jesus Cristo é a própria Palavra de Deus que veio ao mundo para nos ensinar a viver segundo a vontade do Pai e, assim ser feliz! Somos felizes na medida em que vivenciamos a Palavra de Deus e andamos conforme os Seus ensinamentos. A Palavra de Deus é o mapa que nos mostra o caminho para alcançarmos a santidade. Por isso, neste Evangelho Jesus nos adverte de que não somos adúlteros somente quando agimos, mas também podemos ser quando desejamos, quando imaginamos, quando contemplamos e cultivamos o mal dentro do nosso coração. O mal pode nos escravizar mesmo que não pratiquemos ações más, dependendo da nossa maneira de encarar e de ver as pessoas e as coisas. O ato de arrancar o olho e a mão, a que Jesus se refere, significa cortar pela raiz os pensamentos, os sentimentos e as ações que nos sãos agradáveis, mas nos desvirtuam do caminho de Deus. Os nossos julgamentos pelas aparências, os sentimentos de ódio e rancor que guardamos dentro do coração, as manifestações interiores de orgulho e de inveja que ruminamos quando ambicionamos as riquezas do mundo, são ocasiões de pecado. Por isso, Jesus, nos manda jogar fora e arrancar, cortar de uma vez por todas. No casamento, homem e a mulher firmam aliança com Deus que é para sempre e se propõem a cooperar para a construção de um mundo mais justo e feliz. A infidelidade gera infelicidade, a aliança rompida gera vidas quebradas, amor violado gera traição a Deus, por isso Jesus chama a nossa atenção para que tenhamos consciência do compromisso que assumimos com Ele. – Qual é a visão que você tem das pessoas e dos acontecimentos do mundo? – Você se importa muito com a vida alheia? – Você cultiva sentimentos de inveja e de cobiça? – Os filmes que você vê pela TV alimentam em você o pecado? – Você tem tentado se afastar das ocasiões de pecado? – O que você entende da recomendação de Jesus sobre o matrimônio? – Você acha que os tempos mudaram e que isto já era e que hoje é diferente?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO