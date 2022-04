Evangelho de hoje, quarta-feira, 27/04 (Jo 3, 16-21)

Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus.

Reflexão – A medida para nosso julgamento final

A fé de que Jesus veio ao mundo como a salvação de Deus para nos libertar do pecado será a medida para nosso julgamento final. Precisamos examinar o nosso coração e refletir nas palavras de São João: “a Luz (Jesus) veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas (o pecado)”. Com efeito, quem rejeita a Jesus está se escravizando ao pecado e quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, acolhe a Sua Luz e naturalmente é libertado do pecado. Jesus veio para tirar todos os homens das trevas e, aquele (a) que despreza a Sua Luz vive nas trevas e é condenado (a) pelas suas próprias obras. Quem não se aproxima de Jesus rejeita a luz porque tem medo de que sejam reveladas as suas más ações, assim sendo, será condenado pelas suas próprias obras. A luz é como a verdade que esclarece e nos tira da ignorância. Ela nos dá a direção para caminharmos seguros (as). A fé em Jesus Cristo é o meio mais eficaz para que nos aproximemos da luz de Deus, pois Ele não veio ao mundo para condenar as nossas más ações, mas justamente para nos ajudar a não mais cometê-las. A salvação de Jesus implica, porém, em que o acolhamos e não o rejeitemos. Nós acolhemos a Jesus quando vivemos segundo a Sua Palavra e seguimos os Seus ensinamentos. Não nos adianta apenas dizer que cremos em Jesus, se não damos ouvido ao que Ele próprio veio nos ensinar e agimos completamente ao inverso, seguindo a cartilha do mundo que vive nas trevas. Confiando em Jesus, seguindo a Sua Luz e nos entregando às Suas sugestões, poderemos praticar as boas ações, pelo poder do Seu Espírito Santo. Ainda há tempo para que o mundo seja salvo, a Palavra de Deus nos assegura tudo isto! - Você acredita na Palavra de Deus? – Você tem se apossado da Luz de Deus para caminhar aqui na terra? – Você tem iluminado o mundo com a Luz de Cristo? – Como você tem feito isso?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO