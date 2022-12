Evangelho de hoje, quarta-feira, 07/12 (Mt 11, 28-30)

Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estais cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.

Reflexão - Temos cansaço da vida porque cansamos de nós mesmos (as)

Neste Evangelho Ele chama a todos (as) nós que nos sentimos cansados (as) e fatigados (as) com o peso das dificuldades da caminhada e oferece o Seu jugo, isto é, a Sua lei que é o amor, a mansidão e a humildade de coração. Precisamos nos apossar das palavras de Jesus aqui expressadas que nos garantem força e consolo nas horas tormentosas da nossa vida. Jesus quer nos ensinar a viver confiando na Sua proteção para que encontremos descanso para a nossa alma. Os nossos fardos pesam, mas quando os colocamos sob o domínio de Jesus eles se tornam leves e suaves. O nosso fardo mais pesado é justamente o pecado que nos encurva e tenta nos escravizar. A nossa humanidade decaída é uma carga pesada que, por mais que nos esforcemos, na maioria das vezes, nos vence e nos derruba. O nosso temperamento, a nossa maneira de ser e agir, as nossas irreverências, a nossa rebeldia, impaciência, o egoísmo e desamor são as causas maiores do nosso cansaço. Temos cansaço da vida porque cansamos de nós mesmos (as) e, não nos aguentamos mais. “Vinde a mim”, é o convite de Jesus e não podemos deixar de aceitá-lo, pois é conforto e segurança para nós. O nosso Salvador está vivo e nos restaura. Não podemos desistir da vida! Vamos, o Senhor nos chama! – Você tem percebido os sentimentos da sua alma, ultimamente? - O que tem lhe angustiado, o que tem feito você feliz? – Como está a sua disposição, você se sente cansado (a)? – Você também, às vezes cansa de si mesmo (a)? - Atenda ao convite de Jesus!

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO