Evangelho de hoje, quarta-feira, 04/05 (Jo 6, 35-40)

Naquele tempo, disse Jesus à multidão: 'Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou: que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai: que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia.'

Reflexão – A Palavra de Deus alimenta a nossa fé

Neste Evangelho, Jesus mais uma vez vem nos conscientizar de que a nossa salvação é o maior desejo do coração de Deus. “É esta a vontade daquele que me enviou: ‘Que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia’”! É muito bom saber que a nossa vida está entregue nas mãos de Jesus e que o nosso futuro é promissor, pois está assegurado nas Suas Palavras. Todo aquele que conhece Jesus e crê Nele tem a alma e o espírito alimentados por Ele e a certeza da vida eterna preparada pelo Pai que nos criou. Jesus é o sustento que o Pai preparou para saciar a nossa fome de felicidade. Quando temos o espírito alimentado por Jesus, consequentemente também notamos os sinais se refletirem em todo o nosso ser. Ele nos alimenta por meio da Fé! Quando reconhecemos Jesus e cremos que Ele foi enviado pelo Pai nós estamos nos apossando do que o Pai preparou para nós. Crer em Jesus Cristo é, portanto, deixar-se entregar à Sua ação salvífica e nunca duvidar do Seu domínio sobre a nossa vida e a nossa morte. Jesus não veio apenas nos propor a vida eterna depois da morte, mas também nos assegura uma vida terrena fortalecida pela Sua presença, no pão que alimenta o nosso espírito, o pão do Céu. A Palavra de Deus é via de amor e fortifica a nossa caminhada aqui na terra. A Eucaristia é a presença do Deus vivo correndo nas nossas veias, regenerando e purificando o nosso corpo e a nossa alma. Quem come a carne e bebe o sangue de Jesus tem a vida eterna desde já. – Você tem exercitado a sua fé? – Você crê que a vida eterna já começa aqui? – Como você imagina que é o céu? – Você sente a presença de Deus no seu coração?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO