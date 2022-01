Evangelho de hoje o4/01 (Mc 6, 34-44)

Naquele tempo: Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: 'Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer.' Mas, Jesus respondeu: 'Dai-lhes vós mesmos de comer.' Os discípulos perguntaram: 'Queres que gastemos duzentos denários para comprar pão e dar-lhes de comer?' Jesus perguntou: ‘Quantos pães tendes? Ide ver.' Eles foram e responderam: 'Cinco pães e dois peixes.' Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de cem e de cinquenta pessoas. Depois Jesus pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os dois peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de cinco mil homens. Palavra da Salvação.

Reflexão – “Como ajudar a alimentar a multidão”

Jesus olhava a multidão e observava que faltava àquele povo, luz e pão. Ele olhava para cada uma daquelas pessoas de um modo profundo e as abrangia de uma forma completa, no corpo, alma e espírito. Por isso, Ele sabia que a fome do pão material não era tudo o que lhes incomodava, mas a ignorância dos mistérios de Deus também angustiava as suas almas. Por isso, “Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas”. Somente depois foi que Ele acudiu a sua necessidade material. Porém, mesmo que o povo continuasse atento aos Seus ensinamentos, Jesus preocupou-se em conceder-lhes o pão material e deu mais um preceito aos Seus discípulos, que hoje também serve para nós quando estivermos sem saber como alimentar a “multidão” ao nosso redor. Primeiramente Ele nos instrui: “Dai-lhes vós mesmos de comer”. Em seguida Ele nos leva a ter consciência do que possuímos a fim de ajudar a alimentar a multidão. E, por último, Ele ensina a nos organizarmos, a sentarmos, a dialogarmos, a trocarmos ideias e a partilharmos o que temos. Jesus nos instrui a formar grupos, a trocar experiências, a nos ajudar mutuamente e põe como fundamento para tudo isto, a compaixão. Ter compaixão é agir com amor e com misericórdia. Deus ao nos criar sabia que iríamos precisar uns dos outros e, por isso, nos preparou e nos deu bons sentimentos para que os usássemos em favor dos nossos irmãos. Dentro de nós também há uma fome espiritual de conhecimento de Deus e das coisas que dizem respeito ao nosso relacionamento com o Pai. – Você tem fome de conhecimento de Deus? – Você sabe o que a sua alma deseja? – Você tem consciência dos pães e dos peixes que possui? – Você é uma pessoa que sabe viver em grupo? – Você sabe partilhar o que tem?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO