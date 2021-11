Evangelho de hoje (Lc 21,34-36)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós; pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem.'

Reflexão - “O que é essencial para a nossa vida não muda”

Tomai cuidado! Estas são palavras de Jesus para nós nos dias de hoje. Estamos sempre envolvidos com a vida! Trabalhos, preocupações como “beber”, “comer”, “comprar”, “trabalhar”, “malhar”, e outras coisas mais e nos esquecemos do que é mais importante para garantir a nossa vigilância: manter a intimidade com Aquele que nos criou e que sabe de todas as nossas necessidades. A gula, a embriaguez e as preocupações da vida representam aqui tudo o que nos desvia do caminho que nos leva ao encontro do Senhor que vem. Muitas vezes, estamos tão “ocupados” com os nossos sucessos ou fracassos, com as coisas que nos deleitam e dão prazer, que nos esquecemos de que isso tudo nos traz apenas uma felicidade transitória. O que é essencial para a nossa vida não muda, apenas evolui, prospera e concretiza-se. O essencial é o amor de Deus cuja semente plantada em nós, cresce e depois, torna-se uma grande árvore. Quando nos entregamos somente aos prazeres e aos afazeres do mundo o nosso coração fica insensível e o amor de Deus é sufocado. De repente, as coisas acontecem e perdemos o rumo, deixando com que a graça de Deus passe e, por isso, nos sentimos arruinados (as). Jesus veio nos ensinar: “ficai atentos e orai a todo o momento”! O comer, o beber, o trabalhar, o divertir-se, o comprar, o gozar a vida são até certo ponto coisas lícitas, porém, podem ser também armadilhas quando nos deixamos aprisionar por elas. A oração é o meio mais eficaz para vencê-las e para ficarmos de pé, livres diante de Deus. - Como tem sido o seu comer e o seu beber? Eles são armadilhas para você? - O que pode estar o (a) aprisionando hoje com a vida que você leva? - Você é uma pessoa livre de si mesmo (a)? - Para você o que é orar? – Na sua oração você só fala ou escuta também o Senhor e O deixa falar?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO