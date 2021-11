Evangelho de hoje (Lc 19,45-48)

Naquele tempo: Jesus entrou no Templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: "Está escrito: 'Minha casa será casa de oração'. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões.'" Jesus ensinava todos os dias no Templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da Lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar.

Reflexão – “Jesus pede passagem”

Hoje, também, Jesus se dispõe a entrar no nosso coração para nos auxiliar a banir de lá os ladrões que tentam roubar a nossa vida das mãos de Deus. Hoje, também, Jesus entra no “templo de Jerusalém” que é a nossa alma e de lá expulsa os “mercadores” que desejam fazer do nosso interior um lugar de “comércio”. Precisamos, porém, admitir que, na maioria das vezes, nós mesmos permitimos que os “ladrões” invadam as áreas mais nobres do nosso ser e baguncem a nossa vida. É por meio dos nossos próprios pensamentos, da nossa memória, imaginação, da nossa afetividade e da nossa vontade, que consentimos a entrada dos inimigos, permitindo que penetrem e se apossem da nossa essência. Dessa forma terminamos por demolir o altar do Senhor e nos afastamos do Seu convívio, perdemos o contato com Ele e ficamos a mercê dos salteadores e ladrões. A nossa casa é casa de oração e não de comércio e a nossa alma geme por causa da fome de Deus. Essa fome se expressa pela impaciência, irritação, revolta, ressentimentos, inimigos que afligem a nossa alma. O motivo de tudo isso, é que transformamos a casa de Deus em morada de “bandidos” que nos levam para o mal. Jesus pede passagem para fazer uma varredura dentro de nós com o poder do Seu Espírito. Que o Paráclito, o Advogado, o Purificador da nossa alma reacenda em nós o zelo, o fervor, o ardor, com o fogo do Seu Amor para que os inimigos fujam com medo de Jesus. - Você aceita que Jesus expulse também os “ladrões” do seu coração? – Você tem ideia de quais salteadores tentam tirar você da intimidade com Deus? - A sua casa é uma casa de oração? – Você cultiva o hábito de rezar todos os dias? - A sua oração pessoal tem feito você crescer?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO