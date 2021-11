Evangelho de hoje (Lc 19,11-28)

Naquele tempo: Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o Reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: 'Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez dos seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um, e disse: 'Procurai negociar até que eu volte'. Seus concidadãos, porém, o odiavam, e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: 'Nós não queremos que esse homem reine sobre nós'. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: 'Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais.' O homem disse: 'Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades'. O segundo chegou e disse: 'Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais'. O homem disse também a este: 'Recebe tu também o governo de cinco cidades'. Chegou o outro empregado e disse: 'Senhor, aqui estão as tuas cem moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste'. O homem disse: 'Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros'. Depois disse aos que estavam aí presentes: 'Tirai dele as cem moedas e dai-as àquele que tem mil'. Os presentes disseram: 'Senhor, esse já tem mil moedas!' Ele respondeu: 'Eu vos digo: a todo aquele que já possui, será dado mais ainda; mas àquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente'.' Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém.

Reflexão – “Amor e fé, herança do Senhor”.

Sabedor de que pouco templo lhe restava, Jesus aproveitou a oportunidade em que subia para Jerusalém para conscientizar os seus discípulos do valor dos bens que cada um deles havia recebido das mãos de Deus. Deste modo, Ele os alertava sobre o perigo da infidelidade e da displicência exortando-os a aproveitar o tempo que teriam aqui na terra para fazer multiplicar os talentos recebidos. Nós também, como os discípulos, recebemos de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, as moedas com as quais precisamos negociar. Quando voltar coroado como Rei, Jesus olhará para cada um de nós e irá procurar o que Ele nos deixou como herança para que usássemos, multiplicássemos e espalhássemos no mundo, enquanto aqui estamos. Cada um de nós recebeu talentos de acordo com o que o Senhor projetou para nós. No entanto, para todos, igualmente, Jesus Cristo deixou o Seu AMOR que, com suas consequências e sofrimentos é como uma fonte que jorra perene no nosso coração! Em cada um de nós também foi plantado o dom da fé. Assim como cada um dos empregados do homem nobre recebeu igualmente cem moedas, nós todos também recebemos igualmente o dom do amor e da fé. Esta parábola, então, nos questiona sobre o nosso compromisso com o Senhor em relação aos dons do Amor e da Fé que todos recebemos. Dependendo das nossas ações, estes dons nos renderão bens incalculáveis que podem ser colocados à disposição do reino de Deus. Quanto mais exercitarmos esses dons, mais encontraremos sentido para a nossa vida e mais prosperaremos. Por isso, estejamos certos de que quando desconfiamos do amor de Deus por nós, e não colocamos em prática a caridade, estamos escondendo o dom da fé e enterrando os dons principais que Deus nos deu e, por isso, terminamos tendo uma existência apagada e infrutífera. – Você tem consciência de que, no mínimo, recebeu de Deus o dom do Amor e da Fé? – Você tem exercitado a caridade praticando atos de amor? - O que você está fazendo com o Amor que recebeu para multiplicar? A sua fé tem se manifestado no mundo pelas suas ações de amor? – Em sua opinião qual o dom maior que Jesus deixou para si? Você o tem usado e espalhado?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO