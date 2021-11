Evangelho de hoje (Lc 17,1-6)

Naquele tempo: Jesus disse a seus discípulos: 'É inevitável que aconteçam escândalos. Mas ai daquele que produz escândalos! Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai tenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti sete vezes num só dia, e sete vezes vier a ti, dizendo: 'Estou arrependido', tu deves perdoá-lo.' Os apóstolos disseram ao Senhor: 'Aumenta a nossa fé!' O Senhor respondeu: 'Se vós tivésseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: 'Arranca-te daqui e planta-te no mar', e ela vos obedeceria. Palavra da Salvação.

Reflexão - “fé como um grão de mostarda”

A nossa fé é medida pelas ações que praticamos em favor do próximo e nos ajudam a levantá-lo. Nas mínimas ações, a nossa fé, mesmo pequenina, pode ser exercitada. Esse exercício fará com que ela cresça e se torne firme. Quem crê em Jesus para as pequenas coisas tornar-se-á forte para enfrentar os grandes desafios. Quando provocamos escândalos, promovemos desunião, levantamos falso testemunho, estamos negando o nosso estágio de Fé. Os escândalos sempre acontecem, mas que eles não aconteçam por nossa causa! Quando advertimos, exortamos e repreendemos as pessoas a quem amamos e torcemos por elas, precisamos crer que agimos assim, em nome de Deus. Jesus também nos ensina que é necessário, não somente repreender, ensinar, corrigir o nosso próximo, mas, sobretudo, perdoá-lo sempre. Perdoar todos os dias e nunca deixar de assim fazê-lo! Contudo, para pôr em prática o que Jesus nos recomenda, necessitamos cada vez mais nos apoderar do dom da fé, pois, somente por ela poderemos praticar o perdão, a reconciliação, e ter serenidade diante das dificuldades. A fé nos dá firmeza para não provocar escândalo e a esperança de fazer muito mais do que nós próprios temos capacidade. Para isso, os discípulos de Jesus pediam-no com insistência: “Senhor, aumenta a nossa fé!” Assim, Jesus também nos recomenda que o mais importante não é propriamente possuir uma grande fé, mas tomar posse do dom da fé que já recebemos no nosso Batismo. Assim, poderemos tomar atitudes concretas de fé, com amor. - Você tem sido sinal de tropeço para alguém? - Como é o seu comportamento, diante das pessoas que esperam algo de você? - Você tem conseguido perdoar? – Como você trata as pessoas que causam escândalo? - Você tem fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO