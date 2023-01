Evangelho de hoje, domingo, 22/01/23 (Mt 4, 12-23)

Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: 'Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos! O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz'. Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: 'Convertei-vos, porque o Reino dos Céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos: Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: 'Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens.' Eles, imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos: Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes. Jesus os chamou. Eles, imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo.

Reflexão - Precisamos uns dos outros para ter sucesso na nossa missão.

Jesus começou a cumprir a Sua missão de Salvador da humanidade anunciando o reino de Deus e a conversão dos pecadores. Embora fosse Deus Ele não quis fazer tudo sozinho e começou a chamar os Seus discípulos do meio do povo, não procurando os mestres da lei nem os entendidos. Foi ao encontro de pescadores, pois eram homens acostumados às intempéries do mar e a enfrentar tempestades e não ficavam instalados nem acomodados a uma vida rotineira. Eles eram homens acostumados com a busca do dia a dia, sem previsão de nada, sem planos, entregues à lida pela sua sobrevivência. Ao mesmo tempo em que os exortava, dizendo: “Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo” Jesus também dizia: “Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens”. Jesus não se preocupou com o fato daqueles homens serem ignorantes e cheios de defeitos, mas com firmeza e convicção, os convocou para viver com Ele um tempo novo, abandonando tudo o que era velho. É assim que Ele faz até hoje, conosco também. Jesus nos chama, não porque sejamos os melhores e mais preparados, mas porque nos ama e quer nos regenerar, ao mesmo tempo em que, nos capacita a trabalhar no serviço do Seu reino. Assim também é a missão de quem serve ao reino de Deus. Vai aonde Deus os manda e enfrenta todas as barreiras confiando somente Naquele que os chamou. Podemos dizer também que somos pescadores de homens e estamos a serviço do reino se nos desapegarmos das redes que nos amarram deixando-nos presos a nós mesmos e às nossas preocupações. Jesus chamou os seus discípulos, dois a dois, como para nos alertar de que não podemos viver sozinhos entregues aos nossos ideais egoístas, mas precisamos uns dos outros para ter sucesso na nossa missão. Damos prova de que temos um coração convertido quando saímos de nós mesmos e buscamos salvar as almas para Jesus. – Você já aceitou o convite de Jesus? – Você acha que tem capacidade para pescar almas para Jesus? – Você ainda vive muito amarrado (a) aos seus ideais e às suas preocupações? – Qual é a rede que o (a) prende e não o (a) deixa seguir a Jesus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO