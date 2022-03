Evangelho de hoje Domingo, 13/03 (Lc 9, 28b-36)

Naquele tempo: Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus: eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte, que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: 'Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias.' Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando,quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: 'Este é o meu Filho, o Escolhido. Escutai o que ele diz!' Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto.

Reflexão – “O Espírito Santo é o autor da nossa oração!”

A montanha na Bíblia significa lugar de oração e de encontro com Deus, por isso, de antemão, nós podemos perceber que qualquer um de nós tem a chance de fazer esta experiência, desde que também subamos o monte com Jesus. Quando levou para a montanha, Pedro, Tiago e João e diante deles se transfigurou, Jesus quis mostrar-lhes a glória que o Pai preparou para todos nós que, desde já, temos o espírito voltado para as coisas que dizem respeito ao “alto” e são transcendentes à nossa realidade terrena. No Evangelho da transfiguração constatamos como a oração com Jesus pode nos abrir as portas do céu e nos desvendar os planos do Pai para a nossa vida. Os apóstolos viram perto de Jesus as figuras de Moisés e Elias que representavam a Lei e os profetas. Eles “conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém”.

Assim também pode acontecer conosco quando, em oração nós acolhemos tudo o que a Palavra de Deus nos orienta a fim de que possamos viver segundo a Sua vontade. Assim como Jesus ouviu a voz do Pai dizendo ao mundo que Ele era O Seu escolhido e O Seu Filho muito amado, nós também, por meio da Lei e dos Profetas podemos escutar a voz de Deus que nos acolhe com amor de Pai. Naquele tempo os discípulos de Jesus ficaram com medo e se assustaram com a manifestação vinda do céu, pois não entendiam nada. Eles se confundiam na percepção dos mistérios do céu e não tinham o alcance das coisas espirituais, visto que ainda não possuíam o Espírito Santo.

Nós, no entanto, não precisamos nos apavorar quando em oração sentirmos a presença do céu, pois sabemos que o Espírito Santo é o autor da nossa oração e todas as coisas acontecem pelo Seu poder! Precisamos, desde já, nos entregar às sugestões do Espírito Santo a fim de que possamos provar a visão das realidades celestes. Portanto, o nosso momento de oração nos é favorável para que entremos em sintonia com a vontade do Pai para nós e, ao mesmo tempo, acolhamos o Seu amor por meio do Espírito Santo que opera dentro do nosso ser. É uma visão espiritual e acontece dentro do nosso coração. São sinais dessa experiência: paz, alegria, amor, tranquilidade, contentamento, ternura, consolo, aconchego, coragem, destemor, confiança, esperança. Precisamos alimentar em nós esse desejo de transcender às coisas que vemos e tocamos a fim de percebermos que o “tempo esconde o que é eterno”, isto é, que a nossa limitação humana pode estar nos impedindo de “ver e sentir” as aspirações de Deus para nós. - Você costuma subir o monte com Jesus para orar? - Você já teve alguma experiência de céu nestes momentos? – Como têm sido os seus momentos de oração? – Você costuma escutar a Voz do Pai por meio da Sua Palavra? – Faça a experiência da transfiguração!

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO