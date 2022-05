Evangelho de hoje, domingo, 08/05 (Jo 10, 27-30)

Naquele tempo, disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um.'

Reflexão – Somos ovelhas de um único Pastor

Este Evangelho nos motiva a fazer uma reflexão para saber se realmente somos ovelhas de Jesus. Jesus é firme quando nos diz: “eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem”; “As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem”! Diante destas palavras de Jesus nós concluímos que somente quem escuta a Sua voz e O obedece poderá se considerar ovelha do Seu redil. Em algumas ocasiões nós temos escutado os ensinamentos de Jesus e queremos obedecê-Lo, no entanto, chegamos à conclusão de que ainda não O seguimos fielmente. Quem crê em Jesus e assume o Seu Projeto de salvação precisa também obedecê-Lo seguindo a Palavra que Ele deixou, mesmo que seja difícil. Não podemos ser ovelha pela metade, em algumas coisas nós obedecemos, já em outras, nem tanto. Não podemos também fingir que somos ovelhas, pois Ele nos conhece por inteiro e sabe das nossas intenções. Muitas vezes, também seguimos facilmente os pastores do mundo, como a moda, as propagandas, as novidades que nos são oferecidas, no entanto, esquecemos de que somos ovelhas de um único Pastor e que somente Ele pode nos conceder a vida feliz de que necessitamos. Se tivermos plena consciência de que escutamos a voz de Jesus e O seguimos vivendo a Sua palavra, podemos ter confiança de que somos ovelhas que o Pai deu a Jesus e, por isso, ninguém vai nos arrancar da Sua Mão. Peçamos a Jesus, o Bom Pastor que Ele nos conceda a graça de sermos fiéis à Sua Palavra e O sigamos para onde Ele quer nos levar. Ele é o Pastor que através das pessoas mais simples e até despreparadas aos nossos olhos pode nos orientar e aconselhar. Jesus veio ao mundo e escolheu os mais pobres e até ignorantes para entregar a Sua Igreja, portanto, nos coloquemos sob as asas do Espírito Santo e nos tornemos, em Nome de Jesus, com simplicidade, instrumentos Seus na evangelização dos nossos irmãos e irmãs para que O acolham como Pastor. – Você escuta a voz de Jesus? – Você tem obedecido à Sua Palavra? – Você já se apossou da vida eterna que Ele lhe conquistou? – Você acha que também pode ser um bom pastor em nome de Jesus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO