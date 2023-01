Evangelho de hoje, domingo, 08/01/23 (Mt 2, 1-12)

Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: 'Onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo.' Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da Lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. 5Eles responderam: 'Em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo.' Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: 'Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E, quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo.' Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela, que tinham visto no Oriente, ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele, e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho.

Reflexão – A história se repete!

O primeiro sinal visível de que o Plano de Deus se dirigia a toda a humanidade nos foi dado pelos magos, que, guiados por uma estrela, foram em busca do lugar onde poderiam adorar ao menino Jesus e a Ele oferecerem o que traziam em suas mãos. No entanto, como agora também acontece, antes de encontrarem a Jesus, o rei Herodes se interpôs usando mais ou menos o mesmo feitio, que os homens importantes de hoje aplicam: 7Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. 8Depois os enviou a Belém, dizendo: 'Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E, quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. A história se repete! Os grandes de hoje usam de subterfúgios para impedir que aqueles que buscam o Caminho, a Verdade e a Vida, que é o próprio Jesus, sejam amordaçados, perseguidos e retirados do contexto. Tudo na surdina! No entanto, se seguirmos o exemplo dos magos, que, simplesmente atraídos pela Estrela, saíram da sua terra e fugindo de Herodes encontraram Jesus, nós também O encontraremos com a Sua Mãe Maria e O adoraremos. Quando estamos atentos e abertos de coração, a Estrela também nos guia até Jesus, pois, somos atraídos pela Sua Luz. Sempre O encontraremos com Maria, pois ela é a Estrela que nos conduz até o Seu Filho Jesus. Ela nos orienta nos mostra onde Jesus se encontra e, ao mesmo tempo, nos recebe e nos acolhe como nossa intercessora. Os reis magos ofereceram a Jesus, ouro incenso e mirra. Diante de Jesus, nós também poderemos oferecer o ouro que são os nossos bens, dons, talentos, o incenso, que é o nosso louvor e adoração, assim como também, a mirra, significando, a nossa luta do dia a dia, os nossos sofrimentos e dificuldades. Tudo será acolhido com amor por Jesus, e Ele nos justificará diante do Pai. – Qual a função que Maria tem exercido na sua vida? - Você tem percebido a presença dela como uma Estrela guia? – O que tem impedido você de encontrar Jesus? – Quem o (a) tem ajudado a buscar Jesus? – O que você tem colocado à disposição de Deus? - Você tem ofertado as suas alegrias, tristezas e sofrimentos?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO