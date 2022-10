Evangelho de hoje, domingo, 02/10 (Lc 17, 5-10)

Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: 'Aumenta a nossa fé!' O Senhor respondeu: 'Se vós tivésseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: `Arranca-te daqui e planta-te no mar', e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: 'Vem depressa para a mesa?' Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: 'Prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo; depois disso tu poderás comer e beber?' Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós: quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: 'Somos servos inúteis; fizemos o que devíamos fazer'.'

Reflexão - Somos operários e operárias fiéis ao reino dos céus?

O que nos leva a ser um servo de coração contrito, é a fé em Jesus Cristo. Na certeza de que, se não conseguimos fazer tudo o que é necessário, pelo menos o nosso empenho, o nosso zelo e a nossa perseverança, sejam a amostra de que somos operários e operárias fiéis do reino dos céus e que já recebemos o nosso salário. Por isso, neste Evangelho Jesus nos dá lições sobre a questão da fé. Quase sempre estamos admitindo que a nossa fé é pequena e fraca, e, por isso, como os apóstolos também pedimos: "Senhor, aumenta a nossa fé!" O Senhor, porém, nos mostra que, mesmo uma fé pequenina como um grão de mostarda nos fará transportar árvores de um lugar para o outro. Diante desta afirmação percebemos que não estamos usando nem um pouco da pequena fé que achamos possuir. Se usássemos o dom da fé que recebemos no nosso Batismo e não o deixássemos guardado dentro de nós, com certeza o nosso serviço ao Senhor seria também muito mais consciente e, por isso, mais frutífero. Quando prestarmos algum serviço ao reino de Deus nós o deveremos realizar como parte da nossa condição de servos e de servas fiéis e não para receber honrarias e esperar elogios. Por isso, Jesus nos diz: " quando vocês tiverem feito tudo o que vos mandaram, dizei: "somos servos inúteis: fizemos o que devíamos fazer!" - Quando presta algum serviço no reino de Deus você espera elogios e regalias? - Você fica triste quando não comentam a sua atuação positivamente? - Quando é chamado (a) para algum ministério ou trabalho na comunidade você vai de boa vontade ou contrariado (a)? - Você acha que já está fazendo muito e que já precisa descansar? - Converse com o Senhor sobre isso!

Helena Colares Serpa – COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO