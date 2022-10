Evangelho de hoje, 6ª feira, 21/10 (Lc 12, 54-59)

Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: 'Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas! Vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estais a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo: daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo.'

Reflexão - Só temos o tempo presente para tomar decisão

Um dos distintivos do cristão é estar atento aos sinais que Cristo concede por meio da Sua Palavra e da sua vivência diária. Por meio dos fatos e acontecimentos nós podemos decifrar o aceno de Deus para a nossa vida da mesma forma como distinguimos os sinais aparentes que a natureza nos revela em relação ao clima e outras ocorrências que nos ajudam a prevenir e assim nos proteger das intempéries. Portanto, saber "Interpretar o tempo presente" é fazer uma reflexão do modo como estamos vivendo, das ações que estamos praticando, da justiça ou injustiça que estamos promovendo diante dos nossos irmãos. Assim como percebemos as mudanças climáticas, as rotações das estações do ano, e detectamos se vem chuva ou sol, nós também precisamos estar atentos (as) aos sinais de Deus para intuir o tempo presente da nossa vida. Por meio das diversas situações pelas quais passamos, o Senhor nos dá os meios para praticar a justiça e o amor. Portanto, o nosso momento presente é também um presente de Deus para nós, porque representa uma chance que temos de pôr em prática, concretamente, o que Ele nos ensina na Sua Palavra. Nós só temos o tempo presente para tomar decisão. Se não soubermos avaliar, agora, a nossa vida, talvez mais tarde já não tenhamos tempo para arrependimento. Portanto, a hora é esta, se você está passando por algum momento difícil de sofrimento ou de doença, se você não está compreendendo nada do que tem sucedido na sua vida ou com a sua família, dê um voto de confiança ao Senhor e, procure perceber os sinais que são evidentes. O Espírito Santo quer conduzir-nos na melhor direção e, além do mais, Deus deve estar querendo construir em nós, um homem novo, acrisolado, purificado. Confiemos Nele e tudo passará! - Você tem procurado tempo para meditar sobre a sua existência à Luz de Deus? - Os acontecimentos da sua vida presente têm tido para si algum significado? - Qual é para você a perspectiva de futuro em relação ao que tem vivenciado no tempo presente? - Você sabia que a dor com Jesus, se transforma em amor?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO