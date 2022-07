Evangelho de hoje, 5ª feira (Mt 13, 47-53)

Naquele tempo, disse Jesus à multidão: "O Reino dos Céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos: os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E ai, haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso?' Eles responderam: 'Sim.' 52Então Jesus acrescentou: 'Assim, pois, todo mestre da Lei, que se torna discípulo do Reino dos Céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas.' Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali.

Reflexão – A busca do reino de Deus requer de nós paciência e esmero.

Nas duas situações que o Evangelho nos apresenta, o reino de Deus, como uma rede jogada ao mar que apanha peixes de todo tipo ou como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas nós percebemos que as coisas boas e novas se confundem com as coisas más e velhas. O reino de Deus acontece no interior do nosso coração onde há o velho e o novo, o bom e o ruim e só um perito espiritual poderá nos ajudar a fazer o discernimento. Só quem poderá realizar a intervenção plástica da nossa alma é o Espírito Santo que perscruta o âmago do nosso ser e sabe avaliar o que se passa dentro de nós. Somente Deus Pai que é o Oleiro é quem poderá nos ajudar pelo poder do Seu Espírito a nos despojar de tudo que nos é inútil e está apodrecendo dentro de nós. Só Ele tem o poder de fazer valer em nós os sentimentos que são procedentes do Seu coração e nos trazem a felicidade, a concórdia e o amor. Por isso, a busca do reino de Deus requer de nós paciência e esmero a fim de que, gradualmente, nós possamos deixar com que o Senhor nos transforme no modelo que Ele projetou. – Você tem buscado o auxílio de Deus para suas dificuldades? – Você percebe as coisas boas e más que estão dentro do seu coração? – Você acha que Deus tem poder para transformar você num vaso novo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO